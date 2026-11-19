NEUOBIČAJENO snažno nevreme za ovo doba godine pogodilo je juče, 18. novembra, centralne delove Srbije, a snimci zastrašujuće formacije oblaka na nebu ostavili su građane bez daha.

Foto: Unsplash/Mélody P

Kako je objavila popularna meteorološka stranica „Hailz Srbija“, iznad naše zemlje juče je zabeležena prava superćelija, pojava koja je inače karakteristična za vrele letnje mesece, a ne za drugu polovinu novembra.

Zastrašujući video-zapis, čiji je autor Dejan Riznić, prikazuje spektakularnu, ali i jezivu formaciju tamnih oblaka koji se velikom brzinom premeštaju preko neba.

- Spektakularna formacija na jednoj od današnjih superćelija u Srbiji. Neuobičajeno organizovane novembarske oluje su se kretale južnom ivicom frontalne zone, malo južnije od Save i Dunava, kroz centralni pojas Srbije ka jugoistoku - navodi se u objavi stranice „Hailz Srbija“.

Ova neobična novembarska oluja donela je ogromnu količinu padavina u veoma kratkom roku, što je izazvalo pravi potop u glavnom gradu.

Najkritičnije je bilo u samom centru Beograda, gde kišna kanalizacija nije uspela da primi svu vodu.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: POTOP U BEOGRADU: Ulice pod vodom zbog nevremena, vozila jedva prolaze