SUPERĆELIJSKA OLUJA NA NEBU IZNAD SRBIJE: Nebo se za tren smračilo, ovakav prizor se retko viđa (VIDEO)
NEUOBIČAJENO snažno nevreme za ovo doba godine pogodilo je juče, 18. novembra, centralne delove Srbije, a snimci zastrašujuće formacije oblaka na nebu ostavili su građane bez daha.
Kako je objavila popularna meteorološka stranica „Hailz Srbija“, iznad naše zemlje juče je zabeležena prava superćelija, pojava koja je inače karakteristična za vrele letnje mesece, a ne za drugu polovinu novembra.
Zastrašujući video-zapis, čiji je autor Dejan Riznić, prikazuje spektakularnu, ali i jezivu formaciju tamnih oblaka koji se velikom brzinom premeštaju preko neba.
- Spektakularna formacija na jednoj od današnjih superćelija u Srbiji. Neuobičajeno organizovane novembarske oluje su se kretale južnom ivicom frontalne zone, malo južnije od Save i Dunava, kroz centralni pojas Srbije ka jugoistoku - navodi se u objavi stranice „Hailz Srbija“.
Ova neobična novembarska oluja donela je ogromnu količinu padavina u veoma kratkom roku, što je izazvalo pravi potop u glavnom gradu.
Najkritičnije je bilo u samom centru Beograda, gde kišna kanalizacija nije uspela da primi svu vodu.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: POTOP U BEOGRADU: Ulice pod vodom zbog nevremena, vozila jedva prolaze
Preporučujemo
PONOVO STIŽU OBILNE PADAVINE: Duvaće orkanski vetar - najnovija prognoza RHMZ-a
19. 11. 2026. u 09:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)