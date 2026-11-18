REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da nas i tokom večeri očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom.

Foto: J.Baljak

Padavine će biti najizraženije na području Vojvodine, Beograda, Pomoravlja i istočne Srbije, gde se lokalno očekuju veće količine kiše, dok će u ostalim delovima zemlje ona biti ređa pojava.

Hitno upozorenje za Beograd i Srbiju

RHMZ je izdao upozorenje na lokalno obilne pljuskove sa grmljavinom, koje se odnosi i na teritoriju prestonice. Prema najavama meteorologa, večeras će u Beogradu biti veoma nestabilno, a u pojedinim delovima grada očekuju se jaki pljuskovi sa grmljavinom i količinom padavina većom od 30 milimetara za 12 sati.

Pored obilnih padavina, na snazi je i upozorenje na jak i olujni vetar za danas i sutra. Kako navode iz RHMZ-a, danas će u zoni najjačih pljuskova, a sutra krajem dana i u većini predela, duvati jak i olujni vetar, pretežno zapadnog i jugozapadnog pravca.

Vremenska prognoza za sutra i vikend

Sutra ujutru i pre podne biće malo i umereno oblačno i suvo, uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Međutim, posle podne i uveče sledi novo naoblačenje u svim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar će biti u pojačanju na umeren i jak, a uveče i olujni, uz skretanje na zapadni pravac. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 12, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni.

Prema najavama meteorologa, od subote nas očekuje i postepen pad temperature.

Važan apel MUP-a vozačima

Zbog najavljenih vremenskih nepogoda oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), koje je upozorilo da obilne padavine i snažni udari vetra znatno otežavaju vožnju i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. Iz MUP-a su uputili hitan apel svim učesnicima u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu.