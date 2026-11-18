SNAŽNO nevreme pogodilo je danas veći deo Srbije, a obilne padavine praćene olujnim vetrom izazvale su brojne probleme u više gradova širom zemlje.

Foto: printscreen/Instagram

Jedan od najupečatljivijih primera siline oluje dolazi iz Smedereva, odakle stižu zabrinjavajući prizori sa ulica. Usled velike količine kiše koja je pala u kratkom roku, saobraćajnice su se našle pod vodom, dok je jak vetar obarao i prevrtao kontejnere.

Bujice koje su se slivale kolovozom nosile su razbacane kese i otpad po čitavom gradu.

Olujni talas ostavio je za sobom pravi haos na ulicama, a meštani se sada suočavaju sa saniranjem posledica nevremena i otežanim kretanjem kroz poplavljene delove grada.