PORODICE petorice ubijenih Srba u zapadnoslavonskim selima Kip kod Daruvara i Klisa kod Pakraca i nakon tri i po decenije, koliko je prošlo otkako su njihovi najmiliji pobijeni, tragaju za njihovim telima.

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Od zločina u ovim selima danas se navršilo 35 godina, kada su pripadnici hrvatske vojne policije pohapsili 24 srpska civila i odveli ih u improvizovani zatvor Ribarska koliba u Marinom Selu, gde su bili izloženi teškoj psihičkoj i fizičkoj torturi. Zlostavljanje su preživela samo šestorica, dok su osamnaestorica likvidirana, ali pet tela nikada nije pronađeno.

Savo Štrbac, direktor "Veritasa", apeluje na nadležne institucije u Hrvatskoj da ubrzaju proces ekshumacija i identifikacija kako bi porodice ubijenih civila iz Kipa i Klise nakon tri i po decenije mogle dostojno da sahrane svoje najmilije.

- Petorica nestalih iz ova dva zapadnoslavonska sela su među 1.462 ukupno nestalih u ratu u Hrvatskoj, koliko ih ima po našim podacima, i mi zahtevamo da se ovo pitanje što pre reši - poručuje Štrbac.

Za zločin u selima kod Daruvara i Pakraca od šestorice optuženih pripadnika vojne policije Zbora narodne garde, Županijski sud u Osijeku je u junu 2011. godine pravosnažno osudio samo dvojicu - Tomicu Poleta na 15 i Željka Tutića na 12 godina zatvora, dok su trojica oslobođena u nedostatku dokaza, a protiv jednog je optužba odbijena zbog zastare.

Merčep bio u banji Komandant jedinice koja je počinila zločine u srpskim selima u Zapadnoj Slavoniji Tomislav Merčep osuđen je 2017. pravosnažnom presudom Vrhovnog suda Hrvatske na sedam godina zatvora zbog nesprečavanja nezakonitih hapšenja, mučenja i ubistava 31 civila, od kojih su 23 usmrćena.

- Nakon izdržane tri četvrtine kazne, koju je povremeno provodio u banji Krapinske Toplice, pušten je na uslovnu slobodu u martu 2020, a preminuo iste godine - podseća Štrbac.

- Prema podacima "Veritasa", od oktobra 1991. do marta 1992. godine, u logorima Ribarska koliba u Marinom Selu i Stara ciglana u Pakračkoj Poljani, koje je osnovala jedinica za posebne namene MUP Hrvastke, pod komandom Tomislava Merčepa, likvidirano je više od 100 žrtava, uglavnom srpskih civila sa područja Pakraca, Daruvara, Garešnice, Kutine, Bjelovara i Zagreba, izvan zona ratnih dejstava - navodi Savo Štrbac. - Za zločine u Pakračkoj Poljani Županijski sud u Zagrebu je 2005. godine pravosnažno osudio petoricu pripadnika MUP Hrvatske - Muniba Suljića, Sinišu Rimca, Igora Mikolu, Miru Bajramovića i Branka Šarića - na kazne od tri do 12 godina zatvora.

Štrbac ističe i da su, tokom prvog velikog egzodusa Srba iz Zapadne Slavonije krajem 1991. godine, sa područja sedam opština - Daruvar, Grubišno Polje, Podravska Slatina, Pakrac, Novska, Orahovica i Virovitica - etnički očišćena 193 naselja, uništeno ili oštećeno 27 pravoslavnih hramova, a ovo područje napustilo je 52.320 Srba.