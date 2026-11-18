NEVREME U SRBIJI TEK UZIMA MAHA Upaljen CRVENI meteo alarm: Snažan ledeni talas nad Srbijom, glavni udar nevremena tek sledi (VIDEO/FOTO)
NEZAPAMĆENO nevreme sručilo se na Srbiju danas u popodnevnim časovima, ulice mnogih gradova u Srbiji su poplavljene, a u okolini Mladenovca pao je i grad.
Radarski snimci iznad Srbije prikazuju da se nad većim delom zemlje nadvijaju ogromni kišonosni oblaci.
Najsnažnije nevreme je prema snimcima u severnim, centralnim i istočnim delovima Srbije, a Braničevski i Pomoravski okrug trenutno su najjžešće pogođeni.
Nevreme će se u toku večeri premeštati, a kiša u velikom delu Srbije neće prestati ni tokom noći.
Kako smo ranije pisali, jako nevreme pogodilo je i Smederevo, dok se snažan grad sručio i na okolinu Mladenovca.
Zbog nevremena ranije danas se hitno oglasio i MUP koji je izdao upozorenje za vozače.
RHMZ je takođe upalio najviši stepen upozorenja zbog nevremena koje hara Srbijom.
Ovi delovi Srbije na udaru obilnih kiša
- Posle podne i uveče očekuju se obilne padavine i to u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko područja Beograda, Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata, do istoka zemlje, gde može pasti od 30 do 50 mm kiše, lokalno i više - navodi RHMZ.
U Beogradu će takođe biti nestabilno, povremeno sa kišom, a posle podne ima uslova i za pljuskove sa grmljavinom.
- Veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana, lokalno i više od 30 mm kiše za 12 sati - kažu u RHMZ.
UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA LOKALNO OBILNE PLjUSKOVE SA GRMLjAVINOM (za 18.11.2026. god)
Danas promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče očekuju se obilne padavine sa najvećom verovatnoćom u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata, do istoka zemlje, gde se očekuje od 30 do 50 mm kiše. U zoni jakih pljuskova ponegde se očekuje i kratkotrajno jak vetar.
UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA LOKALNO OBILNE PADAVINE (za 18.11.2026. godine)
Danas posle podne i uveče nestabilno sa kišom, a u pojedinim delovima grada i sa pljuskovima i grmljavinom uz očekivanu količinu padavina i preko 30 mm za 12 h.
UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA JAK I OLUJNI VETAR (za 18. i 19.11.2026. god.)
Danas (18.11.) u zoni najjačih pljuskova, a sutra krajem dana (19.11.) u većini predela duvaće jak i olujni pretežno zapadni i jugozapadni vetar.
(Blic.rs/RHMZ)
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