VAZDUŠNO-kosmičke snage Rusije izvele su neuobičajeno dug prelet strateške avijacije preko Istočne Azije.

Foto: Vikipedija CC3.0/Sergey Kustov

Dva strateška bombardera interkontinentalnog dometa tipa „Tu-95MS” letela su ka jugu, prolazeći pored Japana, Južne Koreje i Tajvana, da bi 17. novembra sletela na Međunarodni aerodrom „Da Nang” u Vijetnamu. Ovaj let bio je praćen nizom incidenata u vazdušnom prostoru, uključujući navodno narušavanje teritorijalnog vazdušnog prostora Japana, kao i ulaske u zone identifikacije protivvazdušne odbrane Južne Koreje i Republike Kine (Tajvana). Raspoređivanje se poklopilo sa pripremama za samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, održan 18. i 19. novembra, što mu je dalo dodatnu diplomatsku težinu. Takođe, dogodilo se dan pre planiranog lansiranja nenaoružane američke interkontinentalne balističke rakete „Minutemen III” (Minuteman III), što je stvorilo neuobičajenu koncentraciju aktivnosti strateške avijacije i sredstava nuklearnog odvraćanja u pacifičkom regionu.



Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Avion „Tu-95MS” čini okosnicu vazdušne komponente ruskih strateških nuklearnih snaga. Opremljen je za nošenje krstarećih raketa dugog dometa tipa „H-101” (Kh-101), kao i njihovih varijanti sa nuklearnim bojevim glavama, označenih kao „H-102” (Kh-102), koje su projektovane tako da budu teško uočljive za radare. Zahvaljujući svojim turboelisnim motorima, ova letelica poseduje jedinstvenu kombinaciju velike izdržljivosti i relativno ekonomičnog rada, što joj omogućava izvođenje dugotrajnih patrola i dosezanje udaljenih regiona bez potrebe za prethodnim razmeštanjem sopstvenih snaga u blizini cilja. Njegova sposobnost lansiranja krstarećih raketa izvan branjenog vazdušnog prostora čini ga značajnom komponentom ruskih strateških udarnih kapaciteta. Ovi avioni su proizvođeni krajem osamdesetih i tokom većeg dela devedesetih godina prošlog veka, a očekuje se da će biti postepeno povučeni iz upotrebe i zamenjeni novijim bombarderima tipa Tu-160M, a kasnije i avionima iz programa PAK DP.





Ministarstvo odbrane Japana saopštilo je da su dva ruska vojna aviona (prema sumnjama japanske strane) ušla u japanski vazdušni prostor u odvojenim navratima, severozapadno od ostrva Okinošima, u blizini prefekture Fukuoka – prvi u 4:07, a drugi u 4:09 časova po lokalnom vremenu. Svaki od njih zadržao se u japanskom vazdušnom prostoru oko tri minuta, što je navelo Japanske vazduhoplovne snage za samoodbranu da podignu lovce i izdaju upozorenja. Tokio je nakon toga uputio oštar protest Moskvi, okarakterisavši incident kao ozbiljno narušavanje japanskog suvereniteta. Avioni su nastavili let ka jugu kroz moreuz Cušima, prošli između japanskog ostrva Jonaguni i Tajvana, nakon čega su dospeli u zapadni deo Tihog okeana.Let pored Japana i Južne Koreje, kao i u blizini Tajvanskog moreuza, omogućio je ruskim avionima da demonstriraju sposobnost delovanja u više strateški važnih područja tokom jedne misije. Ovaj let je podrazumevao prolazak kroz zone nadzora vazdušnog prostora koje održavaju tri regionalne vojne sile, od kojih svaka poseduje značajne kapacitete za vazdušno osmatranje i presretanje. Narušavanje japanskog vazdušnog prostora bilo je posebno značajno jer je prevazišlo okvire rutinskih ulazaka stranih vojnih letelica u zone identifikacije, što je dovelo do zvanične diplomatske reakcije. Sve se to dogodilo u periodu dugotrajnih visokih tenzija između Moskve i Tokija.

(militarywatchmagazine.com)

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