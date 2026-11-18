KATASTROFALNA VIDLJIVOST NA MILOŠU VELIKOM: Snažno nevreme zahvatilo Srbiju, MUP izdao upozorenje vozačima (MAPA)
SNIMCI pokazuju da vozači na Milošu Velikom kod Obrenovca doslovno ne mogu da vide prst pred okom od jačine pljuska.
Kako je ranije pisano, jako nevreme pogodilo je i Smederevo, dok se snažan grad sručio i na okolinu Mladenovca.
Zbog nevremena ranije danas se hitno oglasio i MUP koji je izdao upozorenje za vozače.
RHMZ je takođe upalio najviši stepen upozorenja zbog nevremena koje hara Srbijom.
Ovi delovi Srbije na udaru obilnih kiša
- Posle podne i uveče očekuju se obilne padavine i to u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko područja Beograda, Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata, do istoka zemlje, gde može pasti od 30 do 50 mm kiše, lokalno i više - navodi RHMZ.
U Beogradu će takođe biti nestabilno, povremeno sa kišom, a posle podne ima uslova i za pljuskove sa grmljavinom.
- Veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana, lokalno i više od 30 mm kiše za 12 sati - kažu u RHMZ.
(Blic.rs)
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