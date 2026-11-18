SNIMCI pokazuju da vozači na Milošu Velikom kod Obrenovca doslovno ne mogu da vide prst pred okom od jačine pljuska.

Foto: Printscreen

Kako je ranije pisano, jako nevreme pogodilo je i Smederevo, dok se snažan grad sručio i na okolinu Mladenovca.

Zbog nevremena ranije danas se hitno oglasio i MUP koji je izdao upozorenje za vozače.

RHMZ je takođe upalio najviši stepen upozorenja zbog nevremena koje hara Srbijom.

Potop u Beogradu je zvanično počeo. Oluje su se formirale u oblasti konvergencije u Sremskom okrugu i kreću se ka istoku i jugoistoku nošene jakim vetrovima unutar mlazne struje. Beograd | 18. 11. 2026. https://t.co/WNrBzcwTGH — Hailz Serbia (@Hailz_Serbia) November 18, 2026

Ovi delovi Srbije na udaru obilnih kiša

- Posle podne i uveče očekuju se obilne padavine i to u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko područja Beograda, Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata, do istoka zemlje, gde može pasti od 30 do 50 mm kiše, lokalno i više - navodi RHMZ.

U Beogradu će takođe biti nestabilno, povremeno sa kišom, a posle podne ima uslova i za pljuskove sa grmljavinom.

- Veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana, lokalno i više od 30 mm kiše za 12 sati - kažu u RHMZ.

(Blic.rs)