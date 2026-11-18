AMERIČKI ekonomista i direktor Centra za održivi razvoj Univerziteta Kolumbija Džefri Saks izjavio je da je na samitu APEK-a razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o mogućnostima uspostavljanja nove bezbednosne arhitekture u Evropi, koja bi podrazumevala trajni mir i odustajanje od daljeg širenja NATO-a na istok.

Foto: Sergey Bulkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

-Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast da pozdravim predsednika Putina i podelim svoja razmišljanja o novoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope, koja bi regionu donela trajni mir i bezbednost, rekao je Saks za RBK.

On je naveo da se i tokom nedavnih razgovora sa predstavnicima evropskih država i Sjedinjenih Američkih Država zalagao za povratak principu nedeljive bezbednosti, prema kojem nijedna zemlja ne bi trebalo da jača sopstvenu bezbednost na štetu interesa drugih država.

Kao jedan od uslova za primenu tog principa, Saks je naveo odustajanje od daljeg širenja NATO-a na istok, uključujući moguće članstvo Ukrajine i Gruzije. Izrazio je nadu da će američki predsednik Donald Tramp javno potvrditi nameru Vašingtona da zaustavi proširenje Alijanse.

Prema oceni američkog ekonomiste, takav pristup mogao bi da stvori uslove za rešavanje sukoba u Ukrajini. Kao jedan od mogućih modela predložio je neutralni status Ukrajine, podsećajući na iskustva Austrije, Finske, Švedske i Švajcarske.

Saks je istakao da su te zemlje u prošlosti zadržavale neutralnost, koju su druge države poštovale, i da su istovremeno uspešno razvijale svoje ekonomije i društva.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je istog dana da je Putin tokom prijema u Šendženu imao duži razgovor sa Saksom.

Američki ekonomista poslednjih godina više puta se izjašnjavao o rusko-američkim odnosima i sukobu u Ukrajini, zalažući se za diplomatsko rešenje. U februaru 2024. godine pozitivno je ocenio Putinov intervju američkom novinaru Takeru Karlsonu, nazvavši ruskog predsednika pronicljivim i konstruktivnim.

(sputnikportal.rs)

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