PAVKOV NA COP-U U ANTALIJI Rezultati koje Srbija postiže u oblasti zaštite životne sredine prepoznati i cenjeni u svetu
MINISTARKA u tehničkom mandatu Sara Pavkov izjavila je da je na COP-u, globalnom skupu za klimatske promene u Antaliji bio odličan i sadržajan dan obeležen važnim bilateralnim susretima i razgovorima na marginama.
- Odličan dan u Antaliji na COP-u 31 na dobrim i važnim razgovorima ovde na marginama ovog globalnog skupa za klimatske promene. Danas smo razgovarali sa prijateljimai sa azijskog i sa afričkog, ali i sa američkog kontinenta, i dobili smo potvrde da ono što je urađeno u okviru međunarodnih projekata u oblasti životne sredine je visoko cenjeno. A najviše sam ponosna na činjenicu da i na međunarodnoj sceni prijatelji koji su pravi se uvek prepoznaju, pa tako i danas, i zbog toga imam osmeh na licu - rekla je Pakov.
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