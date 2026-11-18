POTOP U BEOGRADU: Poplavljene ključne ulice širom grada, kolaps u saobraćaju (FOTO)
ZBOG obilne kiše koja je zahvatila Beograd u popodnevnim satima pojedine ulice su popavljene, a saobraćaj je otežan.
Na Naxi kamerama, kao i na snimcima sa društvenih mreža, vidi se da su pod vodom delovi Južnog Bulevara, kao i Vojvođanske ulice na Novom Beogradu.
Takođe se vidi da je poplavljen kolovoz i u Savskoj ulici kod Palate pravde i u Radničkoj ulici na Čukarici.
Saobraćaj je otežan i u Bulevaru Despota Stefana, kao i na Mirijevskom bulevaru. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se tokom popodneva očekuju obilni pljuskovi sa grmljavinom, kao i jak i olujni vetar.
Ministarstvo unutrašnjih poslova takođe je upozorilo da obilne padavine i jaki udari vetra otežavaju vožnju i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda i apelovalo na vozače da budu oprezni.
(Tanjug)
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