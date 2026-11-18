ZBOG obilne kiše koja je zahvatila Beograd u popodnevnim satima pojedine ulice su popavljene, a saobraćaj je otežan.

Foto: Naxi Kamere

Na Naxi kamerama, kao i na snimcima sa društvenih mreža, vidi se da su pod vodom delovi Južnog Bulevara, kao i Vojvođanske ulice na Novom Beogradu.

Takođe se vidi da je poplavljen kolovoz i u Savskoj ulici kod Palate pravde i u Radničkoj ulici na Čukarici.

Saobraćaj je otežan i u Bulevaru Despota Stefana, kao i na Mirijevskom bulevaru. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se tokom popodneva očekuju obilni pljuskovi sa grmljavinom, kao i jak i olujni vetar.

Ministarstvo unutrašnjih poslova takođe je upozorilo da obilne padavine i jaki udari vetra otežavaju vožnju i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda i apelovalo na vozače da budu oprezni.

(Tanjug)