MRAK USRED DANA: Pljusak se sručio na Beograd, nebo crno, grmi na sve strane
NAJAVLjENO nevreme počelo je u Beogradu, a prestonicu je u mraku i pre 15 časova.
Veliki pljusak počeo je malo pre 15 časova.
Prate ga gromovi.
RHMZ je najavio da se u Beogradu očekuju velika količina padavina za 12 sati.
(Blic)
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