Dopis su potpisali generalni sekretari Matias Grafstrom i Teodor Teodoridis.

FOTO: M. Vukadinović

Odeljenja Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) i Evropske fudbalske unije (UEFA) nadležna za pravne poslove i upravljanje definisala je mere i pravni okvir za rukovođenje FSS, do okončanja novog izbornog procesa. Podsetimo, Fudbalski savez Srbije obratio se ranije rukovodstvu krovnih organizacija, pošto nije uspeo da sprovede izbore od juna ove godine.

Ovo su ključne odluke koje su navedene u zajedničkom dopisu, a koje su potpisali generalni sekretar FIFA Matias Grafstrom i generalni sekretar UEFA Teodor Teodoridis.

"Do 1. decembra 2026. godine, FIFA i UEFA dostaviće predlog izmena i dopuna Statuta, koje organi FSS treba da usvoje do 18. januara 2027. godine, a kojima će se:

– obezbediti jasan i nedvosmislen pravni osnov za nove izbore

– jasno predvideti rešenja za slučajeve kada se izborni proces ne može okončati, uključujući situacije kada nema kandidatura za organe Saveza

– pojasniti sva eventualne nejasnoće u vezi upravljanja i donošenja odluka u FSS

Odmah po usvajanju izmena i dopuna Statuta, a najkasnije 25. januara, organi FSS doneće odluku o raspisivanju opštih izbora na svim nivoima", navodi se u dopisu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Istekao im mandat: Branko Radujko i Dragan Džajić

Takođe, FIFA i i UEFA imenovaće u najkraćem roku tim za monitoring sačinjen od uglednih internacionalnih stručnjaka za pravo i dobro upravljanje u fudbalu koji će:

– nadgledati sprovođenje navedenih mera i izbornog procesa do njegovog okončanja;

– biti u stalnoj komunikaciji i pružati potrebne preporuke i uputstva u vezi sa realizacijom mera, sprovođenjem izbornog procesa i tekućim upravljanjem statutarnim organima i telima FSS, koja će u okviru svoje nadležnosti funkcionisati do izbora novih statutarnih organa, u skladu sa zajedničkim tumačenjem FIFA i UEFA iznetom u ovom dopisu;

– biti u stalnoj komunikaciji sa svim važnim činiocima odnosno članovima koji imaju predstavnike u Skupštini FSS, a u vezi sa realizacijom navednih mera i sprovođenjem izbornog procesa.

Pritom, u pismu je navedeno da u slučaju da se ove mere ne realizuju u skladu sa navedenom dinamikom, FIFA i UEFA će u skladu sa Statutom FIFA, pokrenuti proceduru uvođenja Komiteta za normalizaciju, koji bi samostalno upravljao FSS do okončanja novog izbornog procesa, sproveo navedene mere i izborni proces.

"U skladu sa ovim dopisom i nedvosmislenim tumačenjima pravnih okvira od strane FIFA i UEFA, statutarni organi Saveza pokrenuće potrebne procedure za realizaciju svih navedenih mera", navodi se na sajtu FSS.