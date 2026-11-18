REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom i olujni vetar.

Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Upozorenje za područje Srbije

Danas promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče očekuju se obilne padavine sa najvećom verovatnoćom u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata, do istoka zemlje, gde se očekuje od 30 do 50 mm kiše. U zoni jakih pljuskova ponegde se očekuje i kratkotrajno jak vetar.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Upozorenje za područje Beograda

Danas posle podne i uveče nestabilno sa kišom, a u pojedinim delovima grada i sa pljuskovima i grmljavinom uz očekivanu količinu padavina i preko 30 mm za 12 h.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

Upozorenje za područje Srbije na jak i olujni vetar

Danas (18.11.) u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u zoni najjačih pljuskova, a sutra krajem dana (19.11.) i u ostalim predelima duvaće jak i olujni pretežno zapadni i jugozapadni vetar.