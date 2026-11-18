RHMZ NIŽE UPOZORENJA: Stiže nevreme, pljuskovi, grmljavina i jak vetar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom i olujni vetar.
Upozorenje za područje Srbije
Danas promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče očekuju se obilne padavine sa najvećom verovatnoćom u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata, do istoka zemlje, gde se očekuje od 30 do 50 mm kiše. U zoni jakih pljuskova ponegde se očekuje i kratkotrajno jak vetar.
Upozorenje za područje Beograda
Danas posle podne i uveče nestabilno sa kišom, a u pojedinim delovima grada i sa pljuskovima i grmljavinom uz očekivanu količinu padavina i preko 30 mm za 12 h.
Upozorenje za područje Srbije na jak i olujni vetar
Danas (18.11.) u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u zoni najjačih pljuskova, a sutra krajem dana (19.11.) i u ostalim predelima duvaće jak i olujni pretežno zapadni i jugozapadni vetar.
Preporučujemo
SNEG ĆE NAPADATI I DO METAR VISINE: Noć donosi obilne padavine, na udaru ovi delovi Evrope
18. 11. 2026. u 13:49
MRAK USRED DANA: Pljusak se sručio na Beograd, nebo crno, grmi na sve strane
18. 11. 2026. u 14:58
ŠETNjA KROZ ISTORIJU: Hemijski fakultet otvara vrata posetiocima
18. 11. 2026. u 14:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)