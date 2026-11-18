SANjA Fric sa SL ušla je danas u parlamentu u verbalnu raspravu sa predsedavajućim prof. dr Stojanom Radenovićem.

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- Ja ću se, za razliku od pojedinih poslanika, držati onog što je dnevni red i tako pokazati poštovanje prema ovom domu. Gospodine Radenoviću, vi ste pre nekoliko dana rekli da mislite da takozvanu televiziju Informer treba kandidovati za Nobelovu nagradu, i da je ona zadužena za to što je u ovoj zemlji mir i stabilnost. Gospodine Radenoviću, moram da vas podsetim. Da je u poslednje 2 godine, za takozvanu televiziju Informer, studentski pokret skup ustaša, blokadera i terorista, da je to skup mladih ljudi koji pozivaju na rušenje ustavnog poretka, da je to televizija koja je o upadu na Pravni fakultet, koji se desio između 2. i 3. jula 2023. godine, citiram, izveštavala kao da je to ujedinjeni poduhvat terorista i blokadera, a to je trenutak kada su Marko Kričak i Igor Žmirić porušili autonomiju univerziteta, upali na Beogradski Pravni fakultet, povredili građane koji su stajali ispred fakulteta, i za to postoji krivična prijava, i za to su, između ostalog, danas obojica u pritvoru. To je televizija koja je, o događajima koji su se desili od 14. do 15. avgusta 2023. godine u garaži Vlade Republike Srbije, izveštavala na način što je pokazivala privatne, intimne fotografije studentkinje na televiziji, umesto da je svedočila i prikazivala onome što su radili Kričak i Žmirić. Ja podsećam građane Republike Srbije da je juče, po ovom osnovu, Kričku produžen pritvor na 30 dana. To je, to je televizija koja je satanizovala, klevetala i pričala neistine o ljudima sa studentske liste. Gospodine Radenoviću, podsećam vas da je REM u svom sastavu, koji je u sastavu koji je sazvala prethodna skupština, doneo već niz odluka kojima se ovakvi i slični prekršaji navodne televizije zaista dovode u pitanje i njeno funkcionisanje. Vi ste, gospodine Radenoviću, takav takozvani medij hteli da predložite za Nobelovu nagradu. Za kraj, gospodine Radenoviću, jedan poslanik je jednom rekao: "Mićo, vreme je da nađeš neki drugi posao da radiš." Gospodine Radenoviću, možda je vreme da siđete sa te stolice - kazala je Fricova.

Fricovoj je, mirnim tonom, odgovorio prof. Radenović.

- Kako se ono zove, uvažena poslanice Sanja? Znači, vi meni osporavate pravo na mišljenje? Moje? To je moj stav koji sam izneo na nekoj televiziji jer sam ubeđen, pazite, da je svojim vestima i ponašanjem nije bilo drugih medija. Srbija bi verovatno bila u nekom građanskom ratu. Ta televizija je slikom prikazivala šta se radi, pazite. Tako da ne bih to kao što ste, postojale su priče da studentski pokret treba da dobije Nobelovu nagradu, pa to bi bilo dobro za Srbiju da dve opcije dobiju Nobelovu nagradu. Šta bi to bilo loše? Ne bih to više hteo da vas ubeđujem, jer vi ste simpatična docentkinja ili profesorka na Građevinskom fakultetu, ali ja kad čujem to ime, nemojte da se ljutite. Nemojte da se ljutite. Moje ćerke su ta generacija, i unuke, i tako dalje. Ja, kad čujem Sanja Fric, odmah pomislim na tu nastrešnicu. Stvarno mi je žao. Pa ti ugledni profesori tehnike, oni su kreatori, oni su projektovali to. Pa čekaj, kako niste mogli da primenite? Nekad se to radilo lenjirom i šestarom, sad se radi kompjuterski. Da lepo to isprojektujete i da ne poginu ljudi. Ja se nadam da će u nekoj budućnosti, evo, zahvaljujući vašoj vlasti, doći — da će se doći do te istine. Nemojte da mi zamerite ovo što sam pohvalio Informer, jer sam ubeđen, pazite, ubeđen sam da su oni svojim slikama i izveštavanjem sprečili građanski rat u Srbiji. Pa ne možete valjda da mi zamerite ako ja tako mislim? - rekao je prof. Radenović.