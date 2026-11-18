POVODOM obeležavanja Dana evropskog akademskog nasleđa, 20. novembra u 13 i u 18 časova, fakultet će otvoriti vrata za posestioce.

Foto: Ž. Knežević

Ulaz je besplatan, a prethodna najava nije potrebna. Ova tura je odlična za sve one koji žele da zavire u prošlost studiranja hemije.

Posetioci će šetnjom kroz kabinete i laboratorije imati priliku da saznaju kako se studiranje hemije menjalo kroz vreme, ko je bila prva žena sa titulom doktora hemije i čime su se hemičarke bavile nakon završetka studija hemije na Filozofskom fakultetu, a kroz turu na Hemijskom fakultetu posvećenoj otporu i istrajavanju uprkos izazovima.