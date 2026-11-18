ŠETNJA KROZ ISTORIJU: Hemijski fakultet otvara vrata posetiocima
POVODOM obeležavanja Dana evropskog akademskog nasleđa, 20. novembra u 13 i u 18 časova, fakultet će otvoriti vrata za posestioce.
Ulaz je besplatan, a prethodna najava nije potrebna. Ova tura je odlična za sve one koji žele da zavire u prošlost studiranja hemije.
Posetioci će šetnjom kroz kabinete i laboratorije imati priliku da saznaju kako se studiranje hemije menjalo kroz vreme, ko je bila prva žena sa titulom doktora hemije i čime su se hemičarke bavile nakon završetka studija hemije na Filozofskom fakultetu, a kroz turu na Hemijskom fakultetu posvećenoj otporu i istrajavanju uprkos izazovima.
Preporučujemo
ČAS JE LOŠ AKO NIJE IZAZOV: Marko Langović, maturant Šeste beogradske gimnazije
05. 11. 2026. u 12:25
NIJE ZNANjE SAMO PETICA: Katarina Jovanov, maturant Osme beogradske gimnazije
05. 11. 2026. u 12:19
KROZ ISTORIJU HEMIJU: Večernja "šetnja" kroz laboratorije
16. 07. 2026. u 14:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)