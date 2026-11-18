VREME danas u Srbiji promenljivo i toplo za ovo doba godine, ali nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

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Lokalno se očekuju obilne padavine i to u oblasti od južne Bačke, Srema, Podrinja, preko područja Beograda i centralne Srbije, do istoka i jugoistoka zemlje, gde može pasti od 30 do 50 mm kiše, lokalno i više.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini sredinom dana i jak, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno i olujni, jugozapadni i zapadni. Najviša temperatura od 16 do 21 °S

UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA LOKALNO OBILNE PLjUSKOVE SA GRMLjAVINOM

Danas (18.11.) promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim delovima grada lokalno se očekuju i obilne padavine i to više od 30 mm kiše za 12 h.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA JAK I OLUJNI VETAR

Danas (18.11.) u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u zoni najjačih pljuskova, a sutra krajem dana (19.11.) i u ostalim predelima duvaće jak i olujni pretežno zapadni i jugozapadni vetar.

Upaljeni žuti i narandžasti meteoalarm

Cela teritiorija Srbije je pod upozorenjem zbog opasnih vremenskih prilika. Tačnije, narandžasti meteoalarm je aktiviran za pordučja Srema, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja i Istične Srbije, dok je u ostatku naše zemlje aktivno žuto upozorenje.

Žuti meteoalarm označava da vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

Narandžasti meteoalarm - Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova.

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