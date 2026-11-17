„NEKI LJUDI NE ODLAZE, ONI ZAUVEK OSTAJU NA NEBU KOJE SU ČUVALI“: MO i VS emotivnim videom odali počast poginulom majoru Goranu Bulajiću
MINISTARSTVO odbrane i Vojska Srbije oprostili su se emotivnim video-snimkom od majora Gorana Bulajića, pilota Vojske Srbije koji je danas tragično izgubio život u padu borbenog aviona MiG-29 u okolini Stare Pazove.
Video posvećen poginulom pilotu, objavljen na društvenim mrežama, predstavlja poslednji pozdrav čoveku koji je svoj život posvetio vojnom pozivu, letenju i službi otadžbini.
Uz potresne kadrove, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije uputili su kratku, ali snažnu poruku:
„NEKI LjUDI NE ODLAZE. ONI ZAUVEK OSTAJU NA NEBU KOJE SU ČUVALI.
Mirno ti nebo, majore.
Večna ti slava i hvala.“
Major Goran Bulajić rođen je 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u Vojsci Srbije bio je od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.
Tragedija se dogodila jutros oko 8.45 časova, kada se avion MiG-29 iz sastava 204. vazduhoplovne brigade srušio u okolini Stare Pazove.
Ministarstvo odbrane formiralo je nadležne komisije koje će utvrditi okolnosti i uzroke nesreće.
Oproštajnom porukom i emotivnim snimkom, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sačuvali su sećanje na svog pilota, kolegu i saborca, čije će ime ostati trajno upisano u istoriju srpskog vojnog vazduhoplovstva.
Mirno nebo, majore Gorane Bulajiću.
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