MINISTARSTVO odbrane i Vojska Srbije oprostili su se emotivnim video-snimkom od majora Gorana Bulajića, pilota Vojske Srbije koji je danas tragično izgubio život u padu borbenog aviona MiG-29 u okolini Stare Pazove.

Foto: Printskrin Jutjub/Vojska Srbije - zvanični kanal

Video posvećen poginulom pilotu, objavljen na društvenim mrežama, predstavlja poslednji pozdrav čoveku koji je svoj život posvetio vojnom pozivu, letenju i službi otadžbini.

Uz potresne kadrove, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije uputili su kratku, ali snažnu poruku:

„NEKI LjUDI NE ODLAZE. ONI ZAUVEK OSTAJU NA NEBU KOJE SU ČUVALI.

Mirno ti nebo, majore.

Večna ti slava i hvala.“

Major Goran Bulajić rođen je 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u Vojsci Srbije bio je od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.

Tragedija se dogodila jutros oko 8.45 časova, kada se avion MiG-29 iz sastava 204. vazduhoplovne brigade srušio u okolini Stare Pazove.

Ministarstvo odbrane formiralo je nadležne komisije koje će utvrditi okolnosti i uzroke nesreće.

Oproštajnom porukom i emotivnim snimkom, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sačuvali su sećanje na svog pilota, kolegu i saborca, čije će ime ostati trajno upisano u istoriju srpskog vojnog vazduhoplovstva.

Mirno nebo, majore Gorane Bulajiću.