REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

VREME U SRBIJI

Promenljivo i vetrovito, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji će lokalno biti izraženi.

U severnim i centralnim predelima očekuje se količina padavina od 30 do 50 mm za 24 sata.

Vetar južni i jugozapadni, slab i umeren, povremeno i jak, u planinskim predelima na jugu povremeno i olujni, a sredinom dana na severu kratkotrajno jak zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 8 do 14 stepeni, a najviša od 16 do 21.

VREME U BEOGRADU

U glavnom gradu takođe promenljivo, povremeno sa kišom, najpre ujutro, a zatim u drugom delu dana kada su očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren vetar, pretežno zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura oko 13 stepeni, a najviša oko 19.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do petka se u Srbiji očekuje promenljivo i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 16 do 21 stepen. Od subote temperatura će biti u padu. Tokom celog perioda biće promenljivo vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima izraženijim početkom sledeće sedmice, kada se na planinama kratkotrajno očekuje i sneg.

(sputnikportal.rs)

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