LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
11.00 1461Trabzon - K. Ištiklalspor |1+&2+ (1.42)
18.00 Kartahena B - Santomera UG 2+ (1.19)
20.00 Notingem forest U21 - Njukasl U21 |1+&2+ (1.25)
Ukupna kvota: 2.11
Ponuda je danas veoma slaba, nema više reprezentacija, a do petka čekamo da se vrate lige petica i ostala ozbiljna domaća prvenstva. Izdvajamo tri para koja smo pronašli, sada već tradicionalno, predlažemo golove na njima i nadamo se početku nove pobedničke serije.
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