DVE godine političke i društvene krize, protesta, sukoba i nasilja na ulicama dobile su juče svoj institucionalni epilog - Srbija je dočekala 15. saziv Narodne skupštine od obnove višestranačja, ali i potpuno novu raspodelu političke moći. Posle 14 godina vlasti, SNS je otišao u opoziciju, a skupštinsku većinu preuzela je "Studentska lista". Za šefa zakonodavnog doma predložena su dva kandidata, profesori Aleksandar Čupić ispred SL i Stojan Radenović (SNS), koji je i kao najstariji poslanik predsedavao konstitutivnom sednicom.