MESEC, simbol trgovine, u intuitivnim Ribama, danas obrazuje tri izazovna aspekta sa Marsom, Jupiterom i Uranom, ali i jedan harmoničan - trigon sa Merkurom, planetom komunikacija i biznisa, u Škorpiji, znaku novca i moći.

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Ovaj vodeni trigon podstiče komunikaciju pa je dobar za poslovne dogovore, pregovore, trgovinu, privatni biznis, ali i za kraća putovanja i potpisivanje ugovora. Pošto je Mesec simbol memorije, a Merkur reči, ovaj aspekt idealan je i za polaganje ispita, učenje, naročito stranih jezika, pogotovo što se radi o vodenim znacima, koje imaju dobru memoriju.

Trigon između Meseca u Ribama i Merkura u Škorpiji najviše će uticati na rođene sa podznakom ili Suncem u prvoj dekadi Riba, Škorpije i Raka.