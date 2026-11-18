PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju na izlazu najduže sedam sati i to na Batrovcima.

Foto: Grigory Sysoev/Sputnik/Profimedia

Na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlazu čekaju četiri sata, na Bezdanu šest sati, dok se na Sremskoj Rači i na Kelebiji zadržavaju sat vremena, a na Horgošu sat i po, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ u 5.22 časa, najopterećeniji putni pravci I prioriteta, državni putevi II prioriteta i putni pravci III prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

U napomeni za Zaječar kazuje se na učestale odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, a najviše ih ima na putu I B 34 (Đerdapska klisura), na putu Drugog A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac ( Bovanska klisura ), na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu II A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

U napomeni za Požegu navodi se da su na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona.

Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.

(Tanjug)

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