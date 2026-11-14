Društvo

PREMINUO VUKOSAV ĐORĐEVIĆ, NAJSTARIJI STANOVNIK SRBIJE: Ovako je govorio o najdragocenijim životnim trenucima

Д.К.

14. 11. 2026. u 10:15

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VUKOSAV Đorđević iz Zaječara, najstariji stanovnik Srbije, preminuo je 10. novembra u 107. godini, objavio je loklani portal.

ПРЕМИНУО ВУКОСАВ ЂОРЂЕВИЋ, НАЈСТАРИЈИ СТАНОВНИК СРБИЈЕ: Овако је говорио о најдрагоценијим животним тренуцима

fOTO: PRINTSKIN/jUTJUB/Redakcija

Iza njega je ostalo više od jednog veka ispunjenog radom, iskušenjima, porodičnim trenucima i uspomenama koje su obeležile čitavu jednu epohu.

Rođen 1920. godine, detinjstvo je proveo u siromaštvu, na obroncima Stare planine, u selu Crni Vrh. Njegov životni put vodio ga je kroz burna istorijska vremena, Drugi svetski rat, vojnu službu i godine rada. Tokom Drugog svetskog rata bio je u partizanima i učestvovao u oslobađanju Sarajeva. Nakon rata nastavio je vojnu karijeru. Deset godina proveo je u vojnoj službi, iz koje je poneo brojna sećanja i odlikovanja. Ipak, najveći deo radnog veka proveo je na železnici, radeći kao mašinovođa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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U penziju je otišao 1977. godine, ali za njega to nije značilo i kraj radnog života. Nastavio je da radi, kako je sam govorio, „šta god je stigao“. Rad i kretanje ostali su deo njegove svakodnevice i u dubokoj starosti, a često je govorio da rad spašava čoveka.

Ipak, kada bi govorio o onome što mu je u životu bilo najdragocenije, Vukosav nije izdvajao odlikovanja, godine provedene u službi niti ono što je svojim rukama stvorio.

Najlepše uspomene bile su mu one porodične – trenuci provedeni sa decom.

- E, najlepše, nema bolje od ovog kad skupim svoju decu oko sebe, pa se igramo, i ja pristanem, kao dete, sa njih zajedno. To mi je bilo najdraže, da decu čuvam. Voleo sam decu, a naročito mušku decu. To su vojnici. E, to mi je najdraže - pričao je deda Vukosav za medije.

I u poznim godinama ostao je vitalan i aktivan. Bicikl je vozio sve do 103. godine, a svoj 106. rođendan proslavio je krajem septembra ove godine, okružen porodicom.

Kada su ga pitali u čemu je tajna njegove dugovečnosti, često je odgovarao da je to rad. Mlađima je poručivao da budu vredni, da se kreću i da ne odustaju od rada.

Nikada u životu, govorio je, nije konzumirao kafu, alkohol i cigarete. Ženio se pet puta, a poslednji put 1995. godine sa petom suprugom Ljubicom, koja je 20 godina mlađa od njega. Imao je tri sina i ćerku.

Ove godine 14. marta, nakon smrti 106-godišnjeg Živorada Markovića iz Beograda, postao je najstarija živa osoba u Srbiji.

Vukosav Đorđević iza sebe je ostavio život koji je trajao duže od jednog veka, ali i jednostavne poruke koje ne zastarevaju. A možda se njegova najveća životna mudrost krije upravo u rečima o porodici, deci i radosti koju čoveku mogu doneti najobičniji zajednički trenuci.

(Radio Magnum)

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