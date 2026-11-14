PREMINUO VUKOSAV ĐORĐEVIĆ, NAJSTARIJI STANOVNIK SRBIJE: Ovako je govorio o najdragocenijim životnim trenucima
VUKOSAV Đorđević iz Zaječara, najstariji stanovnik Srbije, preminuo je 10. novembra u 107. godini, objavio je loklani portal.
Iza njega je ostalo više od jednog veka ispunjenog radom, iskušenjima, porodičnim trenucima i uspomenama koje su obeležile čitavu jednu epohu.
Rođen 1920. godine, detinjstvo je proveo u siromaštvu, na obroncima Stare planine, u selu Crni Vrh. Njegov životni put vodio ga je kroz burna istorijska vremena, Drugi svetski rat, vojnu službu i godine rada. Tokom Drugog svetskog rata bio je u partizanima i učestvovao u oslobađanju Sarajeva. Nakon rata nastavio je vojnu karijeru. Deset godina proveo je u vojnoj službi, iz koje je poneo brojna sećanja i odlikovanja. Ipak, najveći deo radnog veka proveo je na železnici, radeći kao mašinovođa.
U penziju je otišao 1977. godine, ali za njega to nije značilo i kraj radnog života. Nastavio je da radi, kako je sam govorio, „šta god je stigao“. Rad i kretanje ostali su deo njegove svakodnevice i u dubokoj starosti, a često je govorio da rad spašava čoveka.
Ipak, kada bi govorio o onome što mu je u životu bilo najdragocenije, Vukosav nije izdvajao odlikovanja, godine provedene u službi niti ono što je svojim rukama stvorio.
Najlepše uspomene bile su mu one porodične – trenuci provedeni sa decom.
- E, najlepše, nema bolje od ovog kad skupim svoju decu oko sebe, pa se igramo, i ja pristanem, kao dete, sa njih zajedno. To mi je bilo najdraže, da decu čuvam. Voleo sam decu, a naročito mušku decu. To su vojnici. E, to mi je najdraže - pričao je deda Vukosav za medije.
I u poznim godinama ostao je vitalan i aktivan. Bicikl je vozio sve do 103. godine, a svoj 106. rođendan proslavio je krajem septembra ove godine, okružen porodicom.
Kada su ga pitali u čemu je tajna njegove dugovečnosti, često je odgovarao da je to rad. Mlađima je poručivao da budu vredni, da se kreću i da ne odustaju od rada.
Nikada u životu, govorio je, nije konzumirao kafu, alkohol i cigarete. Ženio se pet puta, a poslednji put 1995. godine sa petom suprugom Ljubicom, koja je 20 godina mlađa od njega. Imao je tri sina i ćerku.
Ove godine 14. marta, nakon smrti 106-godišnjeg Živorada Markovića iz Beograda, postao je najstarija živa osoba u Srbiji.
Vukosav Đorđević iza sebe je ostavio život koji je trajao duže od jednog veka, ali i jednostavne poruke koje ne zastarevaju. A možda se njegova najveća životna mudrost krije upravo u rečima o porodici, deci i radosti koju čoveku mogu doneti najobičniji zajednički trenuci.
(Radio Magnum)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Hanrahan: SAD žele da nastave strateški dijalog sa novom vladom Srbije
14. 11. 2026. u 08:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)