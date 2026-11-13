Društvo

DIREKTNO IZ PROLEĆA U ZIMU: Osetno hladnije, temperatura do 10 stepeni, a onda sledi obrt - evo kakvo nas vreme čeka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 11. 2026. u 19:58

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U SRBIJI će u subotu, 14. novembra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti osetno hladnije vreme.

ДИРЕКТНО ИЗ ПРОЛЕЋА У ЗИМУ: Осетно хладније, температура до 10 степени, а онда следи обрт - ево какво нас време чека

Foto: Avico Ltd / Alamy / Profimedia

U Vojvodini ujutru razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano. U ostalim predelima pre podne umereno i potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom, dok će na planinama padati slab sneg, posle podne suvo uz postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku pre podne povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 1 na severu do 10 stepeni na jugu zemlje, dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni.

U Beogradu osetno hladnije. Ujutru prestanak kiše, pre podne postepeno smanjenje oblačnosti, posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna oko 9 stepeni.

U nedelju ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazem. Dnevna temperatura do srede u postepenom porastu i to posebno početkom sledeće sedmice kada se ponegde ponovo očekuje i oko 20 stepeni.

Pad temperature prognozira se u drugoj polovini sledeće sedmice. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, u nedelju uveče i tokom noći ka ponedeljku u južnim predelima mestimično sa kišom, dok će sledeće sedmice pojava kiše u svim predelima biti češća pojava.

(rt.rs)

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