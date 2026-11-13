Sad je stvarno puklo! Kapiten napušta Mančester junajted!
Opet je odrečno odgovorio klubu sa Old Traforda.
Prema pisanju engleskih medija, kapiten Mančester junajteda, Bruno Fernandeš odbio je i drugu ponudu višestrukog šampiona Premijer lige, za nastavak saradnje.
Sada je Portugalac jako blizu toga da promeni sredinu već na kraju ove sezone. U danu kada je Mančester junajted dobio novog trenera Maurisija Poketina, stiže i ne tako ohrabrujuća vest za navijače kluba sa "Teatra snova".
Naime, engleski mediji tvrde da je vođa Junajteda Bruno Fernandeš odbio i drugu ponudu koju mu je ponudio Mančester za nastavak saradnje i sada je jako blizu odluke da ode već kada se tekuća sezona bude završila.
Portugalskom vezisti ugovor ističe 30. juna, ali Junajted ima opciju da je sam produži. Međutim, čini se da to neće uraditi kako bi imao nezadovoljnog igrača u ekipi, jer očigledno da Fernandeš više ne vidi sebe u crvenom dresu Mančestera.
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