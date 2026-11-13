Društvo

RADOVI NA PETLJI SURČIN 16. I 17. NOVEMBRA: Menja se režim saobraćaja

Б. Р.

13. 11. 2026. u 15:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA deonici petlja Surčin - petlja Beograd u smeru Beograd - Novi Sad u ponedeljak i utorak, 16. i 17. novembra od 7 do 15 časova, izvodiće se radovi na temeljima portala za putokaznu signalizaciju, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna ili preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim saobraćajnim trakama, saopštili su danas Putevi Srbije.

РАДОВИ НА ПЕТЉИ СУРЧИН 16. И 17. НОВЕМБРА: Мења се режим саобраћаја

Foto: AI generated

Kako je najavljeno, 16. i 17. novembra, od 7 do 15 časova, izvodiće se radovi i na temeljima portala za putokaznu signalizaciju, na deonici petlja Dobanovci - petlja Beograd (km 93+511), u smeru ka Beogradu.

Tokom izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna ili preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim saobraćajnim trakama.

Takođe, do 25. novembra, izvodiće se radovi na horizontalnom obeležavanju na deonici petlja Pećinci - petlja Šimanovci, u smeru ka Beogradu.

Tokom izvođenja radova, za saobraćaj je zatvorena preticajna ili zaustavna saobraćajna traka, u dužini do 5000 metara.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Iz Puteva Srbije ističu da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Srbije.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije