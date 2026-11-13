UŽIVO, SRBIJA - NEMAČKA! "Panceri" u Beogradu, „orlovi“ traže izlaz iz rezultatske krize

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Nemačku u petom kolu grupe A2 Lige nacija. Utakmica počinje u 20.45, uz direktan prenos na Drugom programu RTS-a, dok ćete najzanimljivije detalje susreta moći da pratite na našem portalu.

FOTO: DiZ-PiX / imago sportfotodienst / Profimedia

SRBIJA - NEMAČKA (početak 20.45)

UOČI MEČA

„Orlovi“ u ovaj duel ulaze u izuzetno teškom trenutku. Posle četiri odigrana kola, Srbija je na poslednjem mestu tabele grupe A2 bez osvojenog boda, a predstojeći susret predstavlja priliku da se prekine negativan niz i konačno stigne do pozitivnog rezultata.

Ekipa koju predvodi Veljko Paunović izgubila je sva četiri dosadašnja meča u elitnom rangu takmičenja. Srbija je najpre na domaćem terenu poražena od Grčke rezultatom 1:2, potom je istim rezultatom izgubila od Holandije, da bi usledio poraz od Nemačke u Minhenu (0:2). U poslednjem kolu Holandija je ponovo slavila protiv srpskog tima sa 2:1.

Statistika dodatno oslikava težak period nacionalnog tima. Srbija je primila najmanje dva gola na šest uzastopnih međunarodnih utakmica, dok je tokom godine izgubila sedam od osam odigranih susreta.

NEMAČKA JOŠ TRAŽI PRAVU FORMU

Sa druge strane, Nemačka se nalazi na trećem mestu grupe sa pet osvojenih bodova, tri manje od vodećih selekcija Holandije i Grčke, koje imaju po osam.

Novi selektor Jirgen Klop za sada beleži promenljive rezultate na klupi Nemačke. U dosadašnjem delu Lige nacija njegov tim ostvario je jednu pobedu, dva remija i jedan poraz. Nemci su najpre remizirali sa Holandijom u gostima (1:1), potom izgubili od Grčke na domaćem terenu (0:1), savladali Srbiju sa 2:0, a zatim ponovo odigrali nerešeno sa Grcima (0:0).

Gostovanja bi mogla da predstavljaju prednost za nemački tim, s obzirom na to da ova selekcija nije izgubila na gostujućem terenu u Ligi nacija još od novembra 2020. godine.

I prethodni mečevi dva tima otkrivaju zanimljive statističke trendove. Nemačka je na poslednjih pet utakmica beležila manje od tri gola po meču, a čak osam od poslednjih devet primljenih golova u takmičenju usledilo je u drugom poluvremenu.

Srbija je, sa druge strane, čak 11 od poslednjih 12 golova u takmičarskim utakmicama postigla u prvih sat vremena igre.

Posebno se izdvaja učinak Aleksandra Mitrovića, koji redovno podiže nivo igre u završnici susreta. Napadač je postigao šest od poslednjih osam golova za nacionalni tim u drugom poluvremenu.

BROJNI IZOSTANCI NA OBE STRANE

Oba tima suočavaju se sa problemima prilikom sastavljanja ekipe, pošto će nekoliko važnih fudbalera propustiti duel u Beogradu.

Zbog povreda u selekciji Srbije neće biti Strahinje Pavlovića, koji je prinudno napustio teren u utakmici protiv Holandije, Alekse Terzića, Filipa Kostića, Andreja Ilića, Adema Avdića i Aleksandra Stankovića. Napadač Juventusa Dušan Vlahović takođe nije na raspolaganju selektoru, ali iz privatnih razloga.

Ni Jirgen Klop neće moći da računa na kompletan sastav. Zbog povreda su van konkurencije Džamal Musijala, Serž Gnabri, Valdemar Anton, Asan Uedraogo i Anđelo Štiler.

Klop je odlučio da izostavi i mladog, 17-godišnjeg fudbalera Borusije iz Menhengladbaha Vaela Moju, dok su nova lica u reprezentaciji Fin Jelč i Brajan Gruda.

U tim se vratio i napadač Niklas Filkrug, koji ove sezone pruža odlične partije u Bundesligi i postigao je devet golova.

MEĐUSOBNI SUSRETI

Srbija i Nemačka do sada su se sastale četiri puta u zvaničnim i prijateljskim utakmicama. Nemačka je zabeležila dve pobede, jedan susret završen je nerešenim rezultatom 1:1, dok je Srbija jedini put slavila sa 1:0 u grupnoj fazi Svetskog prvenstva 2010. godine u Južnoj Africi.

Poslednji duel u aktuelnoj Ligi nacija pripao je Nemcima, koji su na „Alijanc areni“ u Minhenu slavili golovima Toma Bišofa i Florijana Virca.

Pored rezultatskog značaja, utakmicu u Beogradu obeležiće i specifični uslovi na tribinama. Zbog kazne Evropske fudbalske unije, izrečene usled ponašanja navijača tokom prethodnih utakmica protiv Grčke i Holandije, meč će biti odigran bez uobičajenog prisustva publike.

Ipak, pravila UEFA dozvoljavaju određene izuzetke, pa će na tribinama biti oko 5.000 dece mlađe od 15 godina, koja će dolaziti u organizovanim grupama, u pratnji nastavnika ili trenera fudbalskih škola.