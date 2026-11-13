"NOBELOVCIMA JE POSETU OMOGUĆIO KURTI" Vučić: Za njega su oni blago na tacni, a mi neprijatelji (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić istakao je da je posetu Studentske liste omogućio premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, dodajući da su oni za njega "blago na tacni", dok su Srbi označeni kao neprijatelji.

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- Prikazuju juče neke dobre televizije, rodoljubive, kažu: "Pogledajte naše divne nobelovce, posetili vladiku Teodosija". I pojave se sa patriotskim porukama, sa dva dana zakašnjenja. Samo jedno pitanje imam. A šta mislite, kako su se oni pojavili u Gračanici, a ja ne mogu? Da vam objasnim kako. Zato što je to dozvolio Aljbin Kurti, jer za njega su oni blago na tacni, a mi neprijatelji. Dakle, samo da to imate u vidu i sve ćete, dragi prijatelji, razumeti. Ama baš sve ćete razumeti - rekao je Vučić.

Podsetimo, Kurti izjavio je, tokom nedelje, za Radio Frans Internešnl (RFI) da je "priznanje (tzv.) Kosova osnovni test za novu vladu u Srbiji".

- Upravo će priznanje (tzv.) Kosova biti osnovni test za novu vladu u Srbiji. Ako je Srbija demokratska zemlja, priznaće nezavisnost Kosova - rekao je Kurti tokom intervjua, a njegova skandalozna izjava proširila se društvenim mrežama.

Predstavnici Studentske liste boravili su na Kosovu i Metohiji, gde su posetili manastire Gračanicu i Visoke Dečane, kao i Prizren, saopštila je Studentska lista.

Tokom posete razgovarali su sa mitropolitom raško-prizrenskim Teodosijem i igumanom manastira Visoki Dečani, arhimandritom Savom Janjićem, o položaju građana Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.

Ističu da su razgovori sa mitropolitom Teodosijem i ocem Savom potvrdili značaj očuvanja naših svetinja, Srpske pravoslavne crkve i nacionalnog identiteta, ali i potrebu da se položaju građana na Kosovu i Metohiji pristupa odgovorno, uz razumevanje stvarnih okolnosti u kojima žive.