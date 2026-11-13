Emotivno veče! Partizan stigao na Tumbu, ovo su crno-beli prvo uradili (VIDEO)
Solun je ovih dana obojen u crno-belo! Fudbalski klub PAOK obeležava veliki jubilej – 100 godina postojanja, a jedan od gostiju na proslavi biće i beogradski Partizan, sa kojim grčki klub i njegovi navijači imaju višedecenijsko prijateljstvo.
Centralni događaj biće prijateljska utakmica dva kluba, zakazana za subotu, 14. novembar, na stadionu „Tumba“ u Solunu. Biće to treći međusobni prijateljski susret Partizana i PAOK-a u 21. veku, posle duela odigranih 2008. i 2016. godine.
Ipak, gostovanje u Grčkoj ima i mnogo dublju simboliku od samog fudbalskog susreta.
Uoči utakmice, fudbaleri Partizana odali su počast navijačima PAOK-a koji su stradali u saobraćajnoj nesreći u Rumuniji u januaru ove godine. Položili su cveće i ostavili dres pored spomenika posvećenog nastradalim pristalicama solunskog kluba.
Na cveću se nalazila poruka ispisana na srpskom i grčkom jeziku:
"Ista boja, ista vera".
Ovaj gest još jednom je pokazao snagu prijateljstva dva kluba i njihovih navijača, koje traje decenijama i daleko prevazilazi granice fudbalskog terena.
Partizan i PAOK povezuju iste boje, međusobno poštovanje i posebna bliskost njihovih pristalica, a stogodišnjica grčkog velikana bila je idealna prilika da se ta veza ponovo potvrdi.
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