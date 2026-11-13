MOLITVA ZA MITROPOLITA IRINEJA: Episkop bački u teškom zdravstvenom stanju, priključen na respirator

MITROPOLIT bački Irinej, rođen kao Mirko Bulović, u indukovanoj je komi na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja u kojem se nalazi posle nedavnog operativnog zahvata, potvrđeno je "Novostima".

Foto: D. Dozet

Srpska pravoslavna crkva pozvala je vernike da se mole za ozdravljenje mitropolita bačkog Irineja.

- Deco Svetog Save, pozivamo vas da gospodu i majci božjoj uputimo usrdne molitve za ozdravljenje mitropolita bačkog Irineja - navedeno je u apelu SPC.

Posebne molitve za ozdravljenje mitropolita Irineja služene su u svim hramovima Eparhije bačke.

Mitropolit bački Irinej Bulović rođen je 1947. godine u Stanišiću, kao Mirko Bulović. Srpski je pravoslavni arhijerej, bogoslov i univerzitetski profesor u penziji.

Od 1990. godine nalazi se na čelu Eparhije bačke, najpre kao episkop, a od 2024. godine i kao arhiepiskop novosadski i mitropolit bački.

Administrator je Eparhije austrijske, a ranije je bio vikarni episkop moravički.