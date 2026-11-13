Golovi najbolja preporuka! Premijer liga izabrala igrača meseca!
Na četiri utakmice dao isti broj pogodaka.
Fudbaler Aston Vile Nikolas Džekson proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u oktobru, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Džekson je na četiri utakmice u oktobru postigao četiri gola pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrač meseca Premijer lige.
Aston Vila je u tom periodu zabeležila dve pobede i dva remija, a trenutno se nalazi na 10. mestu na tabeli Premijer lige sa 13 bodova.
Menadžer Totenhema Roberto de Zerbi proglašen je za najboljeg trenera Premijer lige u oktobru.
Totenhem je prošlog meseca ostvario tri pobede i jedan remi pa se nalazi na 11. poziciji na tabeli sa 12 bodova.
Preporučujemo
SRBIJO, DžABA ZOVEŠ! Još jedan fudbaler neće da igra za "orlove"
13. 11. 2026. u 08:13
GOTOVO JE! Najbolji strelac otišao iz Partizana!
13. 11. 2026. u 06:11
CEO SVET ZATEČEN! Kada se činilo da je sve gotovo, stigao novi šamar Rusima!
13. 11. 2026. u 10:58 >> 12:20
HAOS NA AERODROMU! Navijači nasrnuli na šefa struke: "Idi nazad, ti nisi trener"!
13. 11. 2026. u 17:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal! Srpske reprezentativke se pobile tokom meča (VIDEO)
Veliki derbi ARKUS lige između Crvene zvezde i Bora, odigran na Banjici, obeležio je incident na terenu u kojem su glavne akterke bile Sara Garović i Jelena Agbaba.
12. 11. 2026. u 14:42
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)