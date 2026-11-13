Golovi najbolja preporuka! Premijer liga izabrala igrača meseca!

Na četiri utakmice dao isti broj pogodaka.

AP Photo/Morgan Harlow

Fudbaler Aston Vile Nikolas Džekson proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u oktobru, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Džekson je na četiri utakmice u oktobru postigao četiri gola pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrač meseca Premijer lige.

Aston Vila je u tom periodu zabeležila dve pobede i dva remija, a trenutno se nalazi na 10. mestu na tabeli Premijer lige sa 13 bodova.

AP Photo/Morgan Harlow

Menadžer Totenhema Roberto de Zerbi proglašen je za najboljeg trenera Premijer lige u oktobru.

Totenhem je prošlog meseca ostvario tri pobede i jedan remi pa se nalazi na 11. poziciji na tabeli sa 12 bodova.

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