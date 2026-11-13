ZA general-majora Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Serhija Duku uplaćen je celokupan iznos jemstva od 65 miliona grivni.

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Ovo je saopštio Viši antikorupcijski sud.

Prema navodima pojedinih medija, ukupna suma prikupljena je putem 1.612 pojedinačnih uplata.

Duka je jedan od aktera u slučaju „Kartagina” i nalazio se u pritvoru, uz mogućnost puštanja na slobodu nakon uplate punog iznosa jemstva. Sumnjiči se za učešće u kriminalnoj organizaciji koja je sistematski davala mito pripadnicima organa za sprovođenje zakona, kako bi omogućila nesmetano funkcionisanje prevarantskih kol-centara i drugih nezakonitih poslova.

Mediji potvrđuju da je Serhij Duka sada pušten iz pritvorske jedinice.

-Duboko sam zahvalan svojim saborcima i kolegama iz Službe bezbednosti Ukrajine što su pomogli da se uplati ovo neopravdano i neutemeljeno jemstvo – iznos koji ni ja ni moja porodica nismo imali sredstava da platimo. Znam koliko naporno ti ljudi rade da bi zaradili taj novac, i zahvalan sam im od sveg srca, rekao je Duka u razgovoru sa novinarima.

Takođe je izneo tvrdnju da je „najviše političko rukovodstvo” zemlje izdalo naređenje da se obustave istrage protiv čelnika Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO).

-Mogu to da dokažem, izjavio je general-major.

Prema njegovim rečima, tokom prve faze operacije „Kartagina”, NABU je zaplenio dokumenta koja se tiču njihovih sopstvenih službenika, kao i osoba bliskih rukovodstvu te institucije. „Tokom sprovođenja prve faze operacije ’Kartagina’, NABU [Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine] je zaplenio svu dokumentaciju i materijale iz kancelarije prve zamenice glavnog tužioca Ukrajine, Marije Vdovičenko – materijale koji su se odnosili na službenike NABU-a i pojedince bliske rukovodstvu antikorupcijskih agencija. Nakon toga, ti materijali su procureli u javnost. Mogu to da dokažem”, rekao je on. Pored toga, on tvrdi da hapšenjem njega i drugih zvaničnika, NABU (Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine) podriva poziciju Ukrajine u mirovnim pregovorima.

-U trenutku kada državni vrh odlazi na pregovore koji su izuzetno teški za našu naciju, pripadnici antikorupcijske agencije sprovode takozvane ’operacije visokog profila’ — koje na kraju ne dovode ni do čega — a istovremeno podrivaju našu pregovaračku poziciju i primoravaju nas na ustupke koji se tiču našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, izjavio je Duka.

On je pozvao parlament da osnuje komisiju koja bi istražila aktivnosti NABU-a i SAP-a (Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije), optužujući njihovo rukovodstvo za korupciju. Duka je obećao da će dati iskaz.

On odbacuje sve optužbe protiv sebe, tvrdeći da su ovi događaji čin odmazde od strane NABU-a i SAP-a, kao odgovor na istragu koju SBU (Služba bezbednosti Ukrajine) vodi protiv njihovog rukovodstva.

Njegov advokat, Jurij Suhov, dodao je da, iako je Duka smenjen sa svoje funkcije, on ostaje pripadnik SBU-a i nastaviće da bude pod zvaničnom zaštitom.

Na pitanje novinara zašto je Duka, u trenutku hapšenja, sekirom uništio sopstvene telefone, advokat je objasnio da se sudija za prethodni postupak nije složio sa argumentom tužioca da je general uništavao dokaze ili pružao otpor prilikom hapšenja.

U međuvremenu, mediji su objavili snimak na kojem se vidi kako Duka napušta pritvorski centar, ispraćen aplauzom osoba u uniformama.

Treba napomenuti da su pripadnici SBU-a bili pozvani da doprinesu prikupljanju sredstava za Dukinu kauciju; kružile su poruke sa pozivom da doniraju novac kako bi se obezbedilo njegovo hitno puštanje iz pritvora. Ranije je pisano da je više od hiljadu ljudi uplatilo sredstva. Tom prilikom, Duka je svoje hapšenje povezao sa pretresima sprovedenim u NABU-u prošle godine i indirektno potvrdio da je imao kontakte sa predstavnicima kriminalne organizacije „Himprom”.

(strana.one)

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