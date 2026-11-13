OSETNO HLADNIJE VREME U SRBIJI: Sutra ujutru kiša i sneg, u nedelju slab mraz, a početkom nedelje novi obrt

U SRBIJI će sutra biti osetno hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

Dok se u Vojvodini već ujutru očekuje razvedravanje i pretežno sunčano vreme tokom dana, u ostalim krajevima zemlje pre podne će biti umereno do potpuno oblačno – ponegde sa slabom kišom, a na planinama i sa slabim snegom.

Suvo vreme uz postepeno razvedravanje u ovim predelima očekuje se u poslepodnevnim satima. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će na istoku zemlje pre podne povremeno biti i jak. Jutarnja temperatura kretaće se od jednog stepena na severu do 10 na jugu, dok će najviša dnevna iznositi od 4 do 9 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu sutra osetno hladnije. Kiša će prestati u jutarnjim satima, pre podne sledi postepeno smanjenje oblačnosti, a popodne će biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, sa jutarnjom temperaturom oko 5 i najvišom dnevnom oko 9 stepeni.

Prognoza za nedelju i narednu sedmicu

U nedelju ujutru biće hladno, mestimično uz slab mraz, dok će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno. U nedelju uveče i tokom noći ka ponedeljku na jugu zemlje ponegde se očekuje kiša.

Od ponedeljka do srede prognozira se postepen porast dnevnih temperatura, pa će početkom naredne sedmice živa u termometru ponegde ponovo dostići i 20. podeljak. Ipak, u drugoj polovini sedmice sledi novo zahlađenje, a kiša će biti češća pojava u svim krajevima Srbije.