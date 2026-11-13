MORA DA SE DOKAŽE KOD ŠEFOVA: Budući premijer Izreala napao Netanjahua da je rasista
BIVŠI načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i lider stranke Jašar, Gadi Ajzenkot, optužio je u petak premijera Benjamina Netanjahua da podstiče „nasilnu i rasističku“ kampanju protiv arapskih građana, nakon izbora za Kneset održanih 27. oktobra.
Ajzenkot, kome je predsednik Izraela Isak Hercog u nedelju poverio mandat za formiranje vlade, izrazio je i poverenje u poslanika stranke Jašar Elijacafa Pereza, nakon što je njegova majka, bivša predsednička kandidatkinja Mirjam Perez, izjavila da će njen sin napustiti stranku ukoliko Ajzenkot formira vladu uz podršku neke arapske stranke, prenosi Tajms of Izrael.
Nakon bezbednosnog brifinga sa Netanjahuom u četvrtak, Ajzenkot je takođe pozvao na „strog nadzor“ nad privremenom vladom premijera, kako bi se sprečio svaki pokušaj da se „izvuče politička korist“ iz izraelske bezbednosne situacije. To je usledilo nakon izveštaja da Netanjahu nastoji da pokrene operacije protiv Irana, uprkos tome što, prema navodima medija, bezbednosni vrh ne vidi razvoj događaja koji bi opravdao hitnu vojnu akciju.
Ajzenkotova izjava usledila je nakon inauguracije novog saziva Kneseta u utorak, na kojoj se pokazalo da su stranke iz aktuelne Netanjahuove vladajuće koalicije osvojile svega 53 od ukupno 120 poslaničkih mesta, dok stranke koje su podržale Ajzenkota za premijera imaju 67 mandata.
Među Ajzenkotovim pristalicama, 48 poslaničkih mesta pripada stranci Jašar i njenim saveznicima iz cionističkog bloka koji se protivi Netanjahuu, dok preostalih 19 mandata kontrolišu RAAM i Zajednička lista, dve stranke predvođene arapskim političarima, čije je učešće u vladajućoj koaliciji Ajzenkot, kao i većina njegovih saveznika, odbacio.
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