Politika

ŠEŠELJ O SL: Kad neko kaže nešto što im ne odgovara, oni mu zabrane da govori

В.Н.

13. 11. 2026. u 17:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ŠTA će oni da urade, to je sve nepoznanica, pita se predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj o novoj vlasti.

ШЕШЕЉ О СЛ: Кад неко каже нешто што им не одговара, они му забране да говори

Foto: N. Skenderija

- Ja ne mogu prvo da shvatim koga će oni u vladu. Koje to stručnjake? Kakva će im biti orijentacija? Da li su kompetentni za posao koji treba da obavljaju?  - pitao je Šešelj na Informer TV.

Kad neko progovori pa nešto kaže što im ne odgovara, oni mu zabrane da govori, upozorio je predsednik SRS.

. Jeste li primetili da su zabranili javne nastupe Iliji Srdanoviću? Rekli su mu: „Ne smeš više da nastupaš.” To će možda i Saičiću da urade; i on polako iskače. Dok oni pročiste svoje redove, proći će još dosta vremena. I ne znamo još koga će oni kandidovati za predsednika republike - izjavio je Šešelj.

SL uvodi jednu vrstu totalitarnog sistema, gde se o svemu pitaju neki plenumi, a mi ne znamo ko je u plenumima, upozorava predsednik SRS.

- Zamislite sad taj idiotizam – ne znamo ko je u plenumima. Ali znamo da su plenumaši uglavnom potomci bivšeg establišmenta, oni koji su bogato živeli u Titovo vreme, koji su bili Titovi ministri, generali, visoki državni funkcioneri. Njihovi potomci od besa ruše Srbiju - rekao je Šešelj.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije