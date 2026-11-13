ŠEŠELJ O SL: Kad neko kaže nešto što im ne odgovara, oni mu zabrane da govori

ŠTA će oni da urade, to je sve nepoznanica, pita se predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj o novoj vlasti.

Foto: N. Skenderija

- Ja ne mogu prvo da shvatim koga će oni u vladu. Koje to stručnjake? Kakva će im biti orijentacija? Da li su kompetentni za posao koji treba da obavljaju? - pitao je Šešelj na Informer TV.

Kad neko progovori pa nešto kaže što im ne odgovara, oni mu zabrane da govori, upozorio je predsednik SRS.

. Jeste li primetili da su zabranili javne nastupe Iliji Srdanoviću? Rekli su mu: „Ne smeš više da nastupaš.” To će možda i Saičiću da urade; i on polako iskače. Dok oni pročiste svoje redove, proći će još dosta vremena. I ne znamo još koga će oni kandidovati za predsednika republike - izjavio je Šešelj.

Dr Vojislav Šešelj: Jeste primetili da su zabranili javne nastupe Iliji Srdanoviću? Šta će oni da urade, to je sve nepoznanica? Ja ne mogu prvo da shvatim koga će oni u vladu. Koje to stručnjake? Kakva će im biti orijentacija? Da li su kompetentni za posao koji treba da obavljaju? Ne verujem, ako se stalno za ministra policije kandiduje ovaj ludak sa Filozofskog fakulteta, Jovo Bakić. Kakvi će onda biti ostali? Pa isti. Ali pazite, kad neko progovori pa nešto kaže što im ne odgovara, oni mu zabrane da govori. Jeste li primetili da su zabranili javne nastupe ovome Iliji Srdanoviću? Rekli su mu: „Ne smeš više da nastupaš.” To će možda i Saičiću da urade; i on polako iskače. Dok oni pročiste svoje redove, proći će još dosta vremena. I ne znamo još koga će oni kandidovati za predsednika republike. TV Informer, emisija "Info dan", 11. novembar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) November 13, 2026

SL uvodi jednu vrstu totalitarnog sistema, gde se o svemu pitaju neki plenumi, a mi ne znamo ko je u plenumima, upozorava predsednik SRS.

- Zamislite sad taj idiotizam – ne znamo ko je u plenumima. Ali znamo da su plenumaši uglavnom potomci bivšeg establišmenta, oni koji su bogato živeli u Titovo vreme, koji su bili Titovi ministri, generali, visoki državni funkcioneri. Njihovi potomci od besa ruše Srbiju - rekao je Šešelj.

Dr Vojislav Šešelj: Šoškić hoće da obori dinar?! Pa to je ludost! TV Informer, emisija "Info jutro", 6. novembar 2026. https://t.co/GozuRAMYZk — Srpski radikali (@srpski_radikali) November 8, 2026