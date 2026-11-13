ŠEŠELJ O SL: Kad neko kaže nešto što im ne odgovara, oni mu zabrane da govori
ŠTA će oni da urade, to je sve nepoznanica, pita se predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj o novoj vlasti.
- Ja ne mogu prvo da shvatim koga će oni u vladu. Koje to stručnjake? Kakva će im biti orijentacija? Da li su kompetentni za posao koji treba da obavljaju? - pitao je Šešelj na Informer TV.
Kad neko progovori pa nešto kaže što im ne odgovara, oni mu zabrane da govori, upozorio je predsednik SRS.
. Jeste li primetili da su zabranili javne nastupe Iliji Srdanoviću? Rekli su mu: „Ne smeš više da nastupaš.” To će možda i Saičiću da urade; i on polako iskače. Dok oni pročiste svoje redove, proći će još dosta vremena. I ne znamo još koga će oni kandidovati za predsednika republike - izjavio je Šešelj.
SL uvodi jednu vrstu totalitarnog sistema, gde se o svemu pitaju neki plenumi, a mi ne znamo ko je u plenumima, upozorava predsednik SRS.
- Zamislite sad taj idiotizam – ne znamo ko je u plenumima. Ali znamo da su plenumaši uglavnom potomci bivšeg establišmenta, oni koji su bogato živeli u Titovo vreme, koji su bili Titovi ministri, generali, visoki državni funkcioneri. Njihovi potomci od besa ruše Srbiju - rekao je Šešelj.
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