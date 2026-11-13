Ovo niko nije očekivao: Albert Nađ doživeo rezultatski fijasko!

Leskovčani sve dalje od Superlige Srbije.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Dubočice priredili su neprijatno iznenađenje svojim navijačima, pošto su u 18. kolu poraženi od Naftagasa 1:4.

Iako je tim Alberta Nađa slovio za favorita, budući da je imao bolji plasman na tabeli pre meča, doživeo je šokantan udarac u režiji Marka Stankovića.

Prvotimac Zrenjaninaca je za samo 40 minuta postigao het-trik i najviše doprineo da bodovi odu u Banat.

Naime, Stanković je prvi gol postigao u 24. minutu, da bi u 37. povisio na 2:0.

Standings provided by Sofascore

Isti igrač je bio precizan i u 64. minutu, kada je kompletirao het-trik, a četvrti gol je bio delo Miloša Savanovića pet minuta kasnije.

Pošto su dileme oko pobednika već bile rešene, čast Dubočice spasio je Aleksandar Pavlović na isteku 80. minuta.

Ovom pobedom je Naftagas ušao u plej-of zonu i trenutno ima 25 bodova, dok je Dubočica na jednom poenu više i ima 26 bodova.

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