Pavlović pred Holandiju: Očekuje nas neugodan protivnik
SELEKTOR ženske košarkaške reprezentacije Srbije, Miloš Pavlović, izjavio je da je selekcija Holandije neugodan protivnik i dodao da će njegova ekipa morati da odigra sa velikom dozom energije i borbenosti kako bi došla do pobede.
Srbija će gostovati u subotu u Almereu od 14.30 časova u meču drugog kola grupe L kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.
- Očekuje nas neugodan protivnik, ekipa koja svojom visinom, bukvalno rečeno, ima blagu prednost, pa zato pre svega moramo da imamo kontrolu skoka i kontrolu nad igračima koji jako dobro utrčavaju bez lopte. Ako to uradimo dobro i uđemo u meč na način na koji ulazimo u svaki, sa velikom dozom energije i borbenosti, imamo svoje prednosti i šanse - rekao je Pavlović, a prenosi sajt KSS.
On je naveo da je Srbija u Holandiju došla sa ciljem da pobedi i učiniće sve kako bi to ostvarila.
- Interesantno je da je utakmica u terminu na koji nismo navikli, ali kako je nama, tako je i njima, to ne može da bude izgovor i moramo da budemo maksimalno koncentrisani. Danas ćemo trenirati u tom terminu i očekujemo potpunu mobilnost svih igračica - zaključio je Pavlović.
Naša reprezentativka Ivana Raca istakla je da veruje u pozitivan ishod utakmice protiv Holandije.
- Spremne smo za utakmicu sa Holandijom, znam naš plan i šta treba da uradimo. Očekujem dobar meč, rivalke su iskusne igračice, otvorile su drugi krug kvalifikacija pobedom kao i mi. Nadamo se da će sve biti dobro, znamo šta nam je cilj, gledajte TV prenos i navijajte za nas - poručila je Raca.
Srbija i Holandija imaju po jednu pobedu u grupi L, dok su Grčka i Slovačka bez trijumfa.
Plasman na kontinentalno takmičenje izboriće dve prvoplasirane reprezentacije iz grupe.
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