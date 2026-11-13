Pavlović pred Holandiju: Očekuje nas neugodan protivnik

SELEKTOR ženske košarkaške reprezentacije Srbije, Miloš Pavlović, izjavio je da je selekcija Holandije neugodan protivnik i dodao da će njegova ekipa morati da odigra sa velikom dozom energije i borbenosti kako bi došla do pobede.

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Srbija će gostovati u subotu u Almereu od 14.30 časova u meču drugog kola grupe L kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

- Očekuje nas neugodan protivnik, ekipa koja svojom visinom, bukvalno rečeno, ima blagu prednost, pa zato pre svega moramo da imamo kontrolu skoka i kontrolu nad igračima koji jako dobro utrčavaju bez lopte. Ako to uradimo dobro i uđemo u meč na način na koji ulazimo u svaki, sa velikom dozom energije i borbenosti, imamo svoje prednosti i šanse - rekao je Pavlović, a prenosi sajt KSS.

On je naveo da je Srbija u Holandiju došla sa ciljem da pobedi i učiniće sve kako bi to ostvarila.

- Interesantno je da je utakmica u terminu na koji nismo navikli, ali kako je nama, tako je i njima, to ne može da bude izgovor i moramo da budemo maksimalno koncentrisani. Danas ćemo trenirati u tom terminu i očekujemo potpunu mobilnost svih igračica - zaključio je Pavlović.

Naša reprezentativka Ivana Raca istakla je da veruje u pozitivan ishod utakmice protiv Holandije.

- Spremne smo za utakmicu sa Holandijom, znam naš plan i šta treba da uradimo. Očekujem dobar meč, rivalke su iskusne igračice, otvorile su drugi krug kvalifikacija pobedom kao i mi. Nadamo se da će sve biti dobro, znamo šta nam je cilj, gledajte TV prenos i navijajte za nas - poručila je Raca.

Srbija i Holandija imaju po jednu pobedu u grupi L, dok su Grčka i Slovačka bez trijumfa.

Plasman na kontinentalno takmičenje izboriće dve prvoplasirane reprezentacije iz grupe.

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