OVAJ DAN ĆE BITI NAJTOPLIJI U NOVEMBRU: Spremite se za čak 25 stepeni

NAREDNIH dana Srbiju očekuju veoma česta naoblačenja sa kišom.

Foto: Printskrin Jutjub/Niš TV

Danas se očekuje pravo jesenje vreme, maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 12.

Već sutra toplije, a u sredu maksimalna temperatura iznad 15 stepeni, na zapadu Srbije i do 20.

U četvrtak se sa juga Mediterana očekuje prviliv vrlo tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće iznad 20 stepeni.

Sve više će jačati snažan ciklon sa Atlantika, uz veoma izražena topla južna strujanja.

Najtopliji dan biće petak.

Maksimalna temperatura biće do letnjih 25-26 stepeni, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Najtoplije će biti u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, pa će Valjevo i Loznica sa 26 biti najtopliji u Srbiji i širom Evrope, a u Beogradu će biti čak do 24-25 stepeni.

Ove vrlo visoke temperature biće posledica fenskog efeka južnog vetra.

U petak krajem dana i tokom noći sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta sa obilnim padavinama. Jugoistočni vetar biće u skretanju na vrlo jak severozapadni, a temperatura će biti u drastičnom padu.

Za vikend osetno hladnije, a temperatura će već u subotu biti niža i za čak 20 stepeni.

(Telegraf.rs)

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