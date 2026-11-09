ROBOTI PREUZIMAJU SVET: U Lisabonu počeo tehnološki spektakl, stižu i humanoidne mašine, učestvuje i Srbija (VIDEO)

U LISABONU danas počinje veliki tehnološki Veb samit, na kome se očekuje više od 70.000 učesnika, uključujući vodeće predstavnike tehnoloških kompanija, start-apova, investicionih fondova i institucija. Među glavnim temama biće razvoj veštačke inteligencije (AI), robotika, sajber bezbednost, kao i budućnost rada i finansija.

Foto: Printskrin Iks/Lisboa

Na samitu, koji traje do 12. novembra, učestvovaće predstavnici više od 15.000 kompanija, među kojima je oko 10.000 start-apova, dok će više od 2.500 kompanija imati izložbene štandove.

U Lisabonu će biti prisutno više od 1.500 investitora, a program obuhvata 17 tematskih celina posvećenih tehnološkim promenama i njihovom uticaju na privredu, poslovanje i društvo. Prisutnima će se obratiti oko 800 govornika.

Program počinje u 18 časova, kada će se publici obratiti izvršni direktor i osnivač Veb samita, Pedi Kosgrejv, gradonačelnik Lisabona Karlos Modeaš i ministar u portugalskoj vladi, Gonzalo Matijaš.

Glavne zvezde večeri biće suosnivač i direktor za proizvode kineske kompanije Manus AI, Tao Džang, izvršni direktor kompanije Cloudflare, Metju Prins, kao i izvršni direktor švedske kompanije Lovable, Anton Osika.

Humanoidni roboti prvi put među zvaničnim govornicima

Novina ovogodišnjeg Veb samita je i to što će se među zvaničnim govornicima prvi put naći humanoidni roboti, i to četiri mašine kineskih proizvođača Agibot i Galbot.

Prema zvaničnom programu, robot Agibot A3 najavljen je za nastup na glavnoj sceni 9. novembra.

Jedna od centralnih tema samita je dalji razvoj veštačke inteligencije, uključujući autonomne AI agente, odnosno sisteme koji mogu samostalno da izvršavaju zadatke, kao i njihovu primenu u različitim industrijama.

Posebna pažnja posvećena je humanoidnim robotima i razvoju modela veštačke inteligencije koji omogućavaju povezivanje digitalnih sistema sa fizičkim okruženjem.

Program obuhvata i sajber bezbednost, budućnost finansijskog sektora i načine finansiranja kompanija, promene u marketingu i medijima, kao i uticaj veštačke inteligencije na tržište rada.

Među tematskim celinama su i korporativne inovacije, razvoj softvera, rast start-apova, energetska tranzicija, tržište rizičnog kapitala, softver kao usluga i zdravstvo.

Organizatori su u program uvrstili i teme povezane sa geopolitičkim odnosima i raspodelom globalnog uticaja, kreativnim industrijama u eri generativne veštačke inteligencije, kao i novim poslovnim modelima i načinima konkurisanja na tržištu.

Tonight, we kick off #WebSummit Lisbon 🇵🇹 We can’t wait to welcome you from 16:30 onwards. Please be aware that Centre Stage has limited capacity and is likely to fill up early. What are you most excited about? https://t.co/vf8Lezn97S — Web Summit (@WebSummit) November 9, 2026

Prema programu objavljenom na zvaničnom sajtu, učesnike očekuju predavanja, razgovori, radionice, susreti sa investitorima i predstavljanje start-apova.

U programu je i takmičenje PITCH, koje okuplja mlade tehnološke kompanije, kao i susreti osnivača start-apova i potencijalnih investitora.

Srbija sa brojnim kompanijama na svetskoj tehnološkoj sceni

Srbiju će na samitu predstavljati brojne kompanije koje učestvuju u start-ap programu.

Među njima su RotoDyna, Peasy, AgrO3, CheckOpp, Circle Dot One, Clean Code Solutions, CoWorking Pass, Eco Hive doo, EV Pluggy, EWD Technology, Gama Point LLC, GetData, H4SOUND, Intrascope, N3FOR, paiment, Peltzer, Petrichor, Spark Analytics doo, Tisalytics Bio i YSOURCE SOLUTION DOO.

Veb samit u Lisabonu okuplja hiljade stručnjaka i kompanija iz celog sveta, a ovogodišnji program pokazuje da će veštačka inteligencija i roboti sve snažnije uticati na način na koji ljudi rade, posluju i žive.

(Tanjug)

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