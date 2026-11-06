Društvo

OVAJ DAN DONEĆE SLEDEĆE NEDELJE ČAK 23°C: Najtoplije će biti u ovom gradu

К.Л.С.

06. 11. 2026. u 16:44

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PRED nama je stabilan i suv vikend. Jutra će biti hladna i maglovita, u većini predela i uz slab mraz. Tokom dana vedro, u subotu prohladno, a u nedelju toplije vreme.

ОВАЈ ДАН ДОНЕЋЕ СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ ЧАК 23°Ц: Најтоплије ће бити у овом граду

Foto: AI generated/Gemini

Maksimalna temperatura biće prvog dana vikenda od 8 do 12 stepeni, a u nedelju od 10 do 15 stepeni.

Sledeće sedmice Srbiju pod uticajem ciklona sa Atlantika i Mediterana očekuju česta naoblačenja sa kišom i pljuskovima.

Usled njih, često će se smenjivati tople i hladne vazdušne mase.

Početak sedmice doneće pad temperature vazduha, a u nastavku sedmice temperature će biti u porastu.

Izražena južna strujanja doneće i veoma toplu vazdušnu masu, ali će i dalje biti kišovito.

Najtoplije će biti u petak, kada će maksimalna temperatura iznositi do 20 °C, a usled fenskog efekta lokalno u Podrinju i do 23 °C.

Najtoplije će biti u Loznici, gde će fenski efekat biti najizraženiji. Vrlo toplo biće i širom centralne i zapadne Srbije, Šumadije i u Beogradu.

Po prolasku hladnog fronta uspostaviće se severozapadno visinsko strujanje i temperature će biti u osetnijem padu.

Oko 15. novembra, prema trenutnim prognozama, usledilo bi to zahlađenje, ali bi sneg padao samo na planinama na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

Iako se zahlađenje za 10 stepeni očekuje i u gradovima u niziji, sneg se ne očekuje, a uslediće i prestanak kiše, pa bi bilo suvo, ali osetno hladnije, uz maksimalne temperature ispod 10 stepeni.

Dakle, pred nama je stabilan vikend, ali će sledeća sedmica biti veoma promenljiva, sa čestim padavinama i velikim temperaturnim oscilacijama.

(Telegraf)

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