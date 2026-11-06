VAŽNO ZA VOZAČE: "Putevi Srbije" dali obaveštenje zbog predstojećih praznika
Tokom predstojećeg praznika, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, saopštili su danas iz preduzeća "Putevi Srbije", i apelovali na vozače da se pre polaska na put informišu o stanju na putevima.
Vozači, kako se navodi, mogu se putem internet prezentacije i zvaničnih naloga na društvenim mrežama "Puteva Srbije" informisati u realnom vremenu o stanju na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama.
Iz tog preduzeća apeluju na sve učesnike u saobraćaju, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju, da:
- drže bezbedno odstojanje,
- poštuju ograničenje brzine
- vožnju prilagode uslovima na putu,
- da ne voze pod dejstvom alkohola.
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