Društvo

VAŽNO ZA VOZAČE: "Putevi Srbije" dali obaveštenje zbog predstojećih praznika

Blic

06. 11. 2026. u 15:46

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Tokom predstojećeg praznika, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, saopštili su danas iz preduzeća "Putevi Srbije", i apelovali na vozače da se pre polaska na put informišu o stanju na putevima.

ВАЖНО ЗА ВОЗАЧЕ: Путеви Србије дали обавештење због предстојећих празника

N. Janković

Vozači, kako se navodi, mogu se putem internet prezentacije i zvaničnih naloga na društvenim mrežama "Puteva Srbije" informisati u realnom vremenu o stanju na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama.

Iz tog preduzeća apeluju na sve učesnike u saobraćaju, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju, da:

  • drže bezbedno odstojanje,
  • poštuju ograničenje brzine
  • vožnju prilagode uslovima na putu,
  • da ne voze pod dejstvom alkohola.

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