TEMPERATURA NA NULI: Ovo su danas najhladniji delovi Srbije

NA Kopaoniku jutros pada sneg, temperatura se spustila na minus dva stepena Celzijusa, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) subjektivni osećaj temperature na ovoj planini iznosi minus devet stepeni.

Foto: AI generated/Gemini

Temperature nešto iznad nule zabeležene su u ostalim planinskim predelima u Srbiji.

Magla je na Crnom Vrhu, gde je u 10.00 sati izmerena temperatura od dva stepena Celzjusa.

Tri stepena je na Zlatiboru i u Sjenici uz oblačnost i slabu kišu.

U Srbiji se danas očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina se očekuje u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku, jugu i jugoistoku umeren i jak, dok će temperatura biti bez većeg kolebanja u toku dana - najniža od pet do devet, a najviša od osam do 11 stepeni.

U Beogradu će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom, pretežno posle podne i uveče.

Vetar će biti slab i umeren, najpre istočni, a u toku dana severni i severozapadni, dok će dnevna temperatura bez većeg kolebanja - najniža oko osam, a najviša do 10 stepeni.

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