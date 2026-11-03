TEMPERATURA NA NULI: Ovo su danas najhladniji delovi Srbije
NA Kopaoniku jutros pada sneg, temperatura se spustila na minus dva stepena Celzijusa, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) subjektivni osećaj temperature na ovoj planini iznosi minus devet stepeni.
Temperature nešto iznad nule zabeležene su u ostalim planinskim predelima u Srbiji.
Magla je na Crnom Vrhu, gde je u 10.00 sati izmerena temperatura od dva stepena Celzjusa.
Tri stepena je na Zlatiboru i u Sjenici uz oblačnost i slabu kišu.
U Srbiji se danas očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina se očekuje u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima.
Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku, jugu i jugoistoku umeren i jak, dok će temperatura biti bez većeg kolebanja u toku dana - najniža od pet do devet, a najviša od osam do 11 stepeni.
U Beogradu će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom, pretežno posle podne i uveče.
Vetar će biti slab i umeren, najpre istočni, a u toku dana severni i severozapadni, dok će dnevna temperatura bez većeg kolebanja - najniža oko osam, a najviša do 10 stepeni.
BONUS VIDEO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
SNAŽAN CIKLON STIŽE U SRBIJU: Ove predele zahvatiće obilne padavine - vejaće i sneg
02. 11. 2026. u 15:20
ZABELEO I U SRBIJI: Sneg ne prestaje da veje, prizori kao iz filma (VIDEO)
03. 11. 2026. u 10:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)