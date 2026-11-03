VELIKI USPEH U ANTALIJI: Stanković čestitao učenicima matematičke gimnazije na pet zlatnih medalja

MINISTAR prosvete u tehničkom mandatu, Dejan Vuk Stanković, čestitao je učenicima Matematičke gimnazije u Beogradu na osvojenih pet zlatnih medalja na 18. Međunarodnoj olimpijadi znanja, održanoj u Antaliji, u Turskoj i istakao da su na takmičenju pokazali veliko znanje, ali i da rad, zalaganje i upornost donose rezultate.

Foto: Matematička gimnazija

- Čestitam vam na velikom uspehu i osvojenim medaljama. Takmičili ste se sa najboljima i pokazali izuzetno znanje, ali i da rad, zalaganje i upornost donose rezultate. Želim vam da nastavite da osvajate nova znanja i nižete uspehe i da na isti način predstavljate vašu školu i našu zemlju - naveo je Stanković, a saopštilo Ministarstvo prosvete.

Na takmičenju koje je od 25. oktobra do 1. novembra održano u Antaliji učenici Matematičke gimnazije ostvojili su pet zlatnih medalja.

Medalje su osvojili Nikola Kočović (fizika i engleski jezik), Vanja Jelovac (matematika), Nina Šušić (matematika) i Luka Smiljanić (fizika).

Takmičenje je okupilo oko 400 učenika iz 13 zemalja, koji su predstavljali ukupno 23 škole, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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