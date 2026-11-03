Društvo

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U OVOM GRADU: Građanima upućen hitan apel

T.J.

03. 11. 2026. u 08:26

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NIVO vode u akumulacionom jezeru ''Pridvorica'', iz kojeg se snabdeva veći deo Blaca i okolnih sela, na istorijskom je minimumu, a zbog nestašice vode u akumulaciji na delu opštine Blace proglašena je vanredna situacija.

ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ОВОМ ГРАДУ: Грађанима упућен хитан апел

Foto: Opština Blace

Štab za vanredne situacije opštine Blace apelovao je na građane da ne koriste vodu sa gradskog vodovoda mimo prioritetnih i higijenskih potreba, s obzirom da trenutni nivo vode u akumulaciji ne može zadovoljiti druge potrebe.

Takođe, apeluje se da svako ko je u mogućnosti koristi vodu sa sopstvenog bunara ili drugih izvora snabdevanja, navedeno je u obaveštenju objavljenom na sajtu Opštine Blace.

Kako se navodi, Štab će u narednom periodu redovno informisati stanovništvo i javnost o svim bitnim činjenicama od značaja za zaštitu i spasavanje.

Vanredna situacija na delu teritorije opštine Blace proglašena je 28.oktobra.

(Tanjug)

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