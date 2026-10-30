Bezbedna zimska vožnja počinje mnogo pre prvog snega

DOLAZAK hladnijih dana podseća vozače da je vreme za pripremu vozila za izazove zimskih meseci. Kako se od 1. novembra do 1. aprila propisuje primena obavezne zimske opreme, pravovremena zamena pneumatika, tehnička provera vozila i odgovorno ponašanje u saobraćaju postaju važni saveznici bezbedne vožnje i sigurnosti svih učesnika na putu.

Foto: Shuterstock

- Pred početak novembra vozači se najčešće pitaju da li su zimske gume neophodne ukoliko na kolovozu nema snega i leda. Međutim, zimski pneumatici svoju punu vrednost pokazuju već pri nižim temperaturama, jer pružaju bolje prianjanje i sigurniju kontrolu vozila. Zbog toga je važno da vozači na vreme pripreme automobile za zimske uslove vožnje, a ne da čekaju prve snežne padavine - istakao je Ljubomir Zec, direktor Sektora interne i eksterne prodaje u kompaniji "Dunav osiguranje".

Prema njegovim rečima, dobra priprema vozila za zimu nije samo zakonska obaveza već i ulaganje u bezbednost svih koji učestvuju u saobraćaju.

- Pored zimskih pneumatika, vozači bi trebalo da provere stanje akumulatora, kočionog sistema, antifriza i tečnosti za pranje stakala. Na dužim putovanjima preporučuje se i da u vozilu uvek budu dostupni lanci za sneg, rezervni točak, pribor za prvu pomoć, trougao upozorenja i reflektujući prsluk - kazao je Zec.

Ako je vozilo tokom zimskog perioda izloženo brojnim rizicima usled snega, poledice, magle i mokrog kolovoza, Zec ističe da je važno razmišljati i o adekvatnoj zaštiti.

- Polisa auto-kasko osiguranja kompanije "Dunav osiguranje" omogućava nadoknadu štete na tehnički ispravnom vozilu bez obzira na to da li je vlasnik vozila izazvao ili pretrpeo neželjeni događaj, pružajući dodatnu sigurnost u situacijama koje je teško predvideti.

Foto: Pakt studio/Ljubomir Zec

Svim vozačima preporučuje se da na vreme provere tehničku ispravnost vozila i obave sve neophodne pripreme za bezbednu zimsku vožnju.

U centrima "Dunav auta" širom Srbije na jednom mestu dostupne su usluge tehničkog pregleda, registracije i izdavanja registracione nalepnice, bez odlaska u MUP, kao i mali servis, servisiranje pneumatika, zamena auto-stakala, servisiranje klima-uređaja i poliranje farova. U nekolicini centara moguće je i kupiti auto-gume, auto-kozmetiku, pakete prve pomoći, motorno ulje i auto-stakla.

Dodatna pogodnost predstavlja mogućnost plaćanja registracije na tri do 12 mesečnih rata čekovima građana, putem administrativne zabrane ili platnim karticama.

Više informacija o pripremi vozila za zimsku sezonu, uslugama "Dunav auta" i pogodnostima auto-kasko osiguranja kompanije "Dunav osiguranje", zainteresovani mogu dobiti pozivanjem besplatnog broja 0800 386 286 ili posetom sajtu www.dunav.com.

Foto: Shuterstock

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