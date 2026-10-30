PET ZLATA U ANTALIJI: Veliki uspeh učenika Matematičke gimnanzije na početku takmičarske sezone

NOVU takmičarsku sezonu učenici Matematiček gimanazije su počeli osvjanjem pet zlatnih medalja na Na XVIII Međunarodnoj olimpijadi u znanju (XVIII Uluslararası Bilgi Olimpiyatları), koja se od 25. oktobra do 1. novembra održava u Antaliji.

Foto: Matematička gimnazija

Nikola Kočović (fizika i engleski jezik), Vanja Jelovac (matematika), Nina Šušić (matematika) i Luka Smiljanić (fizika) osvojili su ukupno pet zlatnih medalja!

Ovaj sjajan rezultat svedoči o njihovom izuzetnom znanju, upornosti i svestranosti, kao i o predanom radu njihovih profesora. Svojim postignućima dostojno su predstavili Matematičku gimnaziju, Beograd i Srbiju.

Olimpijada u Antaliji na lep način afirmiše znanje i talenat mladih, pružajući im priliku da se takmiče, uče jedni od drugih i sklapaju prijateljstva sa vršnjacima iz različitih zemalja.

Posebne simpatije takmičara i njihovih profesora osvojio je Nikola Kočović, koji je, pored uspeha u dve takmičarske oblasti, sve prisutne oduševio izvanrednim izvođenjem poznate romanse (Serenada Don Žuana - Čajkovski). Njegov nastup bio je još jedan divan pokazatelj svestranosti naših učenika.

Takmičenja u Turskoj okupila su blizu 400 učenika iz 13 zemalja, koji su predstavljali ukupno 23 škole.

Rukovodilac tima je dr Miljan Knežević, sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

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