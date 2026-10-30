Društvo

OGLASIO SE MUP: Važno obaveštenje svim građanima Srbije

В.Н.

30. 10. 2026. u 14:25

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MINISTARSTVO unutrašnjih poslova (MUP) apeluje na poseban oprez i odgovornost u saobraćaju tokom predstojećeg vikenda zbog najavljenih obilnih padavina i pojačanog intenziteta saobraćaja zbog obeležavanja krsne slave Sveti Luka.

ОГЛАСИО СЕ МУП: Важно обавештење свим грађанима Србије

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Na mokrom kolovozu savetuje se smanjnje brzine kretanja i držanje većeg odstojanja, izbegavanje naglih kočenja i promene pravca, kao i provera ispravnosti vozila pre početka vožnje, objavio je MUP na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Policija poziva i na odgovorno obeležavanje praznika i slave Sveti Luka i podseća građane da ne upravljaju vozilima pod uticajem alkohola.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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