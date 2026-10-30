Društvo

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)

T.J.

30. 10. 2026. u 16:00

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TOKOM oktobra, košarkaški tereni širom Vojvodine bili su u znaku podrške i solidarnosti. U okviru društveno odgovorne kampanje "Vojvodina u roze", posvećene obeležavanju "Roze oktobra" i podizanju svesti o značaju prevencije raka dojke, ova važna tema obeležena je na svim utakmicama, uz podršku Meridian fondacije.

ВОЈВОДИНА У РОЗЕ: Кошаркаши, уз подршку Меридиан фондације, послали поруке подршке током Розе октобра (ВИДЕО)

Foto: Košarkaški savez Vojvodine

Poseban doprinos kampanji dali su košarkaši i košarkašice, koji su svojim porukama podrške skrenuli pažnju na značaj zajedništva, solidarnosti i podrške ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću.

Foto: Košarkaški savez Vojvodine

Na taj način, sportski tereni postali su mesto sa kojeg je poslata poruka koja prevazilazi rezultat utakmice. Košarkaši su iskoristili svoju vidljivost i uticaj kako bi dali podršku kampanji i doprineli tome da tema Roze oktobra dopre do što većeg broja ljudi.

Kampanja "Vojvodina u roze" još jednom je pokazala da sport ima snagu da poveže zajednicu i skrene pažnju na važne društvene teme.

Uz podršku Meridian fondacije, obeležavanje Roze oktobra na košarkaškim utakmicama širom Vojvodine poslalo je jasnu poruku – da podrška, solidarnost i zajedništvo imaju posebno mesto i na terenu i van njega.

Jer najvažnije poruke ne mere se rezultatom. Mere se podrškom.

Foto: Košarkaški savez Vojvodine

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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