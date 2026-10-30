VEJAĆE KAO USRED ZIME: Pašće više od 20 centimetara snega - ovi predeli Srbije zabeleće se već tokom vikenda

NAREDNIH dana Srbiju očekuje pravo jesenje i kišovito vreme, a temperature će se kretati od 8 do 12 stepeni, što su vrednosti ispod proseka za ovo doba godine.

Foto: V: Mitrić

Istovremeno u planinskim predelima padaće sneg.

U višim planinskim predelima očekuju se obilne snežne padavine pri čemu će tokom vikenda i početkom sledeće sedmice pasti više od 20 centimetra snega, lokalno i više, pogotovo na planinama jugozapadne i južne Srbije, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Observator News

Snežna granica spustiće se i na 800 metara nadmorske visine, a temperatura na višim planinama će biti ispod nula stepeni.

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Stabilizacija vremena sledi od sredine sledeće sedmince.

(Telegraf)

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