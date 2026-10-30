ZELENSKI SPREMAN NA DIREKTAN SASTANAK SA PUTINOM Sibiha: "Želimo taj sastanak i spremni smo za njega”

UKRAJINSKI ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je danas da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski spreman da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i direktno razgovara o teritorijalnim pitanjima u okviru napora za okončanje rata, ali da sastanak ne može da bude održan u Moskvi.

Foto: Depositphotos/ruskpp/dikobrazik, Bruno Press/Abaca Press/Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

Sibiha je u intervjuu za finski list "Helsingin Sanomat" rekao da mesto sastanka za Kijev nije od presudnog značaja, pod uslovom da to nisu Moskva ili Belorusija, uz šaljivu opasku da bi mogla da bude isključena i Severna Koreja. Poziv Rusije da Zelenski dođe u Moskvu ocenio je kao "neozbiljan".

"Želimo taj sastanak i spremni smo za njega. Verovatno samo sastanak Zelenskog i Putina može da donese novu dinamiku pregovorima. Zelenski je spreman da razgovara o najtežim i najosetljivijim pitanjima, uključujući teritorijalno pitanje", rekao je Sibiha. Prema njegovim rečima, direktni razgovori mogli bi da dovedu do mera za izgradnju poverenja, uključujući razmenu zarobljenika i povratak ukrajinske dece koju je, kako tvrdi Kijev, Rusija odvela iz Ukrajine, prenosi Kijev post. Rekao je da je Kijev podržao razgovor finskog predsednika Aleksandera Stuba i norveškog premijera Jonasa Gara Sterea sa Putinom, ocenivši da je taj poziv otvorio novi diplomatski kanal. Sibiha je pozvao Evropu da preuzme snažniju ulogu u mirovnim pregovorima i nastupa jedinstveno, ali je istakao da evropska diplomatija treba da dopunjuje, a ne da zameni napore SAD. "Nije realno da se okonča rat bez njih, niti dobiju stvarne bezbednosne garancije za budućnost bez njih", rekao je Sibiha, govoreći o ulozi Vašingtona. On je dodao da su intenzivirani ruski napadi na Ukrajinu dodatni razlog zbog kojeg Kijev traži nove diplomatske kanale preko Finske i Norveške. Prema njegovim rečima, Rusija je tokom dve nedelje ispalila 100 balističkih projektila na Ukrajinu. Američki predsednik Donald Tramp rekao je 28. oktobra da se nada da će se "vrlo brrzo" sastati sa Putinom i Zelenskim. Portparol ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, nije isključio mogućnost sastanka, ali je rekao da bi on zahtevao "opsežne i pažljive pripreme". Zelenski je ranije predložio sastanak sa Putinom na marginama samita G20 u SAD u decembru, ali je Peskov tu mogućnost odbacio kao "nemoguću", ponovivši poziv Moskve da Zelenski dođe u Rusiju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.