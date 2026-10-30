Predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova komentarisala je odbijanje nemačkog ministra spoljnih poslova Johana Vadefula da se fotografiše sa Sergejem Lavrovom na sastanku G20 u Atlanti.

Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

„Tradicionalni ‘principijelni’ zaokret Ministarstva spoljnih poslova Nemačke za 360 stepeni: pre mesec dana Vadeful je sam tražio razgovore i pozirao pred medijima, a sad se uplašio fotografisanja predstavljajući to kao ‘stav’ “, napisala je Zaharova na Telegramu.

Na sastanku u Atlanti predviđeno je zajedničko slikanje svih učesnika. Vadeful je prvobitno rekao da neće izbegavati fotografisanje sa Lavrovom.

„Zajedničke fotografije su neizbežne. Najvažnije o čemu ćemo razgovarati jedan s drugim, to je suština diplomatije“, rekao je prvo nemački ministar.



„U svakom slučaju, neće biti zajedničke fotografije – nikakvog ’femili fotoa’ – na kojoj bi se naši evropski partneri našli zajedno s Lavrovom”, rekao je on.

Uplašio Lavrova ogoljenom nemačkom diplomatijom, sarkastično je sve to prokomentarisala Zaharova, dodajući da su zapadni mediji već počeli da ga ismevaju, objavljujući fotografije na kojima je Vadeful, hteo ne hteo, u istom kadru sa šefom ruske diplomatije.

Zaharova se osvrnula i na izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radeka Sikorskog koji je učešće Lavrova na sastanku opisao kao „neprijatan trenutak“.

„I to kaže ministar spoljnih poslova zemlje koja nije članica G20 i koja na ovom sastanku zauzima tuđe mesto - mesto koje pripada Južnoj Africi. Teško je setiti se neprijatnijeg trenutka u istoriji, čak i kad je reč o Sikorskom“, navela je ona.

(Sputnjik)

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